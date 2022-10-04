В России недоумевают о пропаже 1,5 млн комплектов военной формы

"Мне до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава. Откуда проблемы с формой, еще с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!" – написал Гурулев в своем Telegram-канале.

Также депутат раскритиковал решение правительства России отстранить от должности заместителя министра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова, который на этой должности находился 12 лет.

"Не надо было отправлять генерала Булгакова на другую работу, надо было конкретно спросить, где, что и почему произошло. Почему наши мобилизованные без формы", - указал депутат.

Отмечается, что после объявления мобилизации власти обещали, что призывники будут снабжены всем необходимым, хотя было добавлено, что призывники могут использовать свою экипировку. Для мобилизации было рекомендовано обзавестись теплыми куртками, зимними маскировочными халатами, а также другим обмундированием. Места торговли военной экипировкой пережили огромный ажиотаж, вырос спрос на рюкзаки, спальные мешки и термобелье. Также быстро выросли цены на бронежилет.

В Telegram-каналах рассчитано, что неполный комплект, необходимый для мобилизации, стоит около 76 тысяч рублей (1300 евро). В расчетах не учитываются цены спекулянтов, потому что они за бронежилеты и военную обувь требуют огромную наценку.