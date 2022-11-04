Проектированием региональных пунктов мобильности железнодорожной линии Rail Baltica и авторским надзором займется латвийско-испанское объединение Rere Ineco за 3,6 млн евро, сообщил председатель правления ответственного за проект Rail Baltica ООО Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис.
Региональные пункты мобильности Rail Baltica за 3,6 млн евро спроектирует Rere Ineco
По словам Вингриса, проектные работы должны быть завершены к концу 2023 года, чтобы в 2024 году можно было начать строительство региональных станций. Объединение лиц Rere Ineco состоит из ООО Rere vide и испанской компании Ineco.
На главной линии Rail Baltica в Латвии запланировано 16 пунктов мобильности - в Салацгриве, Туе, Скулте, Вангажи, Сауриеши, в Риге возле моста Славу, в Торнякалнсе, Засулауксе, Иманте, Яунмарупе, Олайне, Кекаве, Саласпилсе, Балдоне, Иецаве и Бауске, а также одна новая железнодорожная станция в Агенскалнсе возле Клинической университетской больницы им. Страдиня.
На региональных станциях или в пунктах мобильности Rail Baltica будут встречаться различные виды транспорта - железнодорожный, автобусный, частные автомобили, самокаты, велосипеды и др., а также оказываться различные услуги.
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