Региональные пункты мобильности Rail Baltica за 3,6 млн евро спроектирует Rere Ineco

По словам Вингриса, проектные работы должны быть завершены к концу 2023 года, чтобы в 2024 году можно было начать строительство региональных станций. Объединение лиц Rere Ineco состоит из ООО Rere vide и испанской компании Ineco.

На главной линии Rail Baltica в Латвии запланировано 16 пунктов мобильности - в Салацгриве, Туе, Скулте, Вангажи, Сауриеши, в Риге возле моста Славу, в Торнякалнсе, Засулауксе, Иманте, Яунмарупе, Олайне, Кекаве, Саласпилсе, Балдоне, Иецаве и Бауске, а также одна новая железнодорожная станция в Агенскалнсе возле Клинической университетской больницы им. Страдиня.

На региональных станциях или в пунктах мобильности Rail Baltica будут встречаться различные виды транспорта - железнодорожный, автобусный, частные автомобили, самокаты, велосипеды и др., а также оказываться различные услуги.