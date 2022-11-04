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Региональные пункты мобильности Rail Baltica за 3,6 млн евро спроектирует Rere Ineco

rus.tvnet.lv/LETA
Региональные пункты мобильности Rail Baltica за 3,6 млн евро спроектирует Rere Ineco
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Логотип Rail Baltica
Логотип Rail Baltica Фото: Zane Bitere/LETA

Проектированием региональных пунктов мобильности железнодорожной линии Rail Baltica и авторским надзором займется латвийско-испанское объединение Rere Ineco за 3,6 млн евро, сообщил председатель правления ответственного за проект Rail Baltica ООО Eiropas dzelzceļa līnijas Каспар Вингрис.

По словам Вингриса, проектные работы должны быть завершены к концу 2023 года, чтобы в 2024 году можно было начать строительство региональных станций. Объединение лиц Rere Ineco состоит из ООО Rere vide и испанской компании Ineco.

На главной линии Rail Baltica в Латвии запланировано 16 пунктов мобильности - в Салацгриве, Туе, Скулте, Вангажи, Сауриеши, в Риге возле моста Славу, в Торнякалнсе, Засулауксе, Иманте, Яунмарупе, Олайне, Кекаве, Саласпилсе, Балдоне, Иецаве и Бауске, а также одна новая железнодорожная станция в Агенскалнсе возле Клинической университетской больницы им. Страдиня.

На региональных станциях или в пунктах мобильности Rail Baltica будут встречаться различные виды транспорта - железнодорожный, автобусный, частные автомобили, самокаты, велосипеды и др., а также оказываться различные услуги.

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