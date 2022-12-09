За 10 лет заплаты в Латвии выросли на 104%

Собранные данные показывают, что с 2011 по 2021 год средняя зарплата в Латвии увеличилась на 104%, достигнув 18 100 долларов США (17 200 евро) в год.

Это был самый быстрый рост в странах ОЭСР, впереди Литвы, где средняя зарплата в прошлом году достигла 21 400 долларов, что на 95,5% больше, чем десять лет назад.

Эстония, с другой стороны, заняла третье место с увеличением средней заработной платы за десять лет на 88,5% до 20 400 долларов США в год.

В Польше средняя зарплата выросла на 55,8% до 13 300 долларов в год.

Самый медленный рост средней зарплаты был в Испании, где он составил 3,8% за десять до 27 000 долларов в год.

С другой стороны, средняя зарплата в Греции в прошлом году составила 15 900 долларов США, что на 19,9% меньше, чем десять лет назад.

Базирующаяся в США финансовая технологическая компания Tipalti собрала данные по 34 странам ОЭСР.