Внучка маэстро Раймонда Паулса, кинопродюсер Моника Ивонне, или Моника Педерсен, не выйдет замуж за любимого человека, сценариста Майкла Алояна, сообщает журнал Kas Jauns?.
Издание: свадьба внучки Раймонда Паулса отменилась
Издание: свадьба внучки Раймонда Паулса отменилась
Как известно, пара объявила о помолвке летом 2020 года после двух с половиной лет совместной жизни.
Тогда же Моника сообщила, что хочет отпраздновать свадьбу в Латвии, а свою старость хотела бы провести с любимым в Балтэзерсе.
Издание Kas Jauns? заметило, что из соцсетей пары исчезли все совместные фото, как и видеозапись красивого предложения. Блестящего обручального кольца на пальце Моники тоже не видно.
Издание также сообщает, что внучка Паулса дала понять, что у нее складываются любовные отношения с Джереми Алленом, художником, живущим в Лондоне.
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