Цены на газ упали до уровня сентября 2021 года

Основная причина снижения цен - теплая зима, а также очень стабильные резервы, которые, правда, немного уменьшились за короткий период холода (в то время цена газа увеличилась до 820 долларов за 1000 кубометров газа), пояснил Bloomberg. Другими важными факторами являются слабый спрос на сжиженный газ в Китае, поэтому поставки в феврале и марте переориентируются на Европу. Также разработка ветряных электростанций в Германии и Великобритании находятся на очень высоком уровне.

Указывается, что этой зимой Европе очень повезло с погодными условиями, которые значительно смягчают последствия энергетического кризиса. Однако кризис еще не подошел к концу - цены по-прежнему в два раза выше, чем средний показатель за пять лет. Нынешняя цена значительно ниже, чем средний показатель 2022 года - 1350 долларов за 1000 кубометров. В 2021 году средняя цена составила 500 долларов за 1000 кубометров газа.

По прогнозам, на этой неделе холодная погода вернется на северо-восток Европы, но на востоке Европы по-прежнему температура воздуха будет выше нормы.