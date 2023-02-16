Примерно за неделю жители и предприятия Латвии пожертвовали пострадавшим от землетрясения в Турции немного более 100 000 евро, сообщили организаторы благотворительной акции.
В Латвии собрано более 100 000 евро пострадавшим от землетрясения в Турции
По словам руководителя по коммуникации благотворительной платформы Ziedot.lv Илзе Ошане, 13 февраля в Турцию самолетом были отправлены купленные на пожертвования теплые одеяла, а 17 февраля по автодороге отправится партия гуманитарной помощи с пятью контейнерами, 20 передвижными туалетами, генераторами и спальными мешками.
Следующая фура с гуманитарной помощью отправится в Турцию 20 февраля с еще 22 передвижными туалетами и общественными пожертвованиями.
Ziedot.lv вместе с посольством Турции в Латвии призывает продолжать оказывать помощь, ведь люди, пострадавшие от землетрясения, будут нуждаться в ней еще долгое время. На данный момент пострадавшие размещены во временных палатках и контейнерах - именно они крайне необходимы, так же как генераторы и обогреватели в холодные ночи, мобильные туалеты и ванные комнаты для обеспечения минимума гигиены.
Ассоциация Tavi draugi принимает пожертвования от жителей на складе на улице Вентспилс. Пожертвования надо упаковать в прозрачные пакеты с информацией о содержимом.
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