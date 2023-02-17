Сейм рассмотрит законопроект о госбюджете в первом чтении

Приоритетное направление "Энергетика" в основном финансируется за счет средств ЕС и Механизма восстановления и устойчивости, поэтому дополнительные инвестиции государственного бюджета относительно невелики. Значительная часть средств государственного бюджета, необходимых для этих нужд, покрывается за счет дивидендов АО "Latvenergo".

Приоритетное направление "Конкурентоспособность" связано с улучшениями во многих областях - политика финансового сектора, фискальная политика, подготовка государственного бюджета и финансовая система самоуправлений, налоговая политика и налоговое администрирование, государственное управление и инвестиции, деловая и инвестиционная среда, жилье, человеческий капитал и занятость, транспорт, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, региональное развитие, окружающая среда и дигитализация, политика регионального развития и др.

На это приоритетное направление в среднесрочной перспективе выделено дополнительное финансирование в размере 367 млн евро (в 2023 году - 71,2 млн евро, в 2024 году - 148,5 млн евро).

В целях реиндустриализации и обеспечения доступности финансов для компаний, планирующих реализацию крупных инвестиционных проектов, создан инвестиционный фонд, которому правительство выделит 10 млн евро в 2023 году и по 30 млн евро в 2024 и 2025 годах.

На приоритетное направление "Качество жизни, здоровье человека и населения" выделено дополнительное финансирование в размере более 600 млн евро (в 2023 году - 161,5 млн евро, в 2024 году - 223,2 млн евро, у 2025 году - 224,9 млн евро). Большая часть финансирования выделена на здравоохранение, далее следуют укрепление потенциала государственного управления и поддержка повышения минимального дохода.

Дополнительное финансирование в сфере здравоохранения выделено на оплату труда медицинского персонала - 166,2 млн евро. 110 млн евро будет направлено на улучшение медицинских услуг в области онкологии, 45 млн евро - на доступность медицинских услуг.