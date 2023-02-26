Заканчивается последняя зимняя неделя. Весна наступит уже в среду. О том, что произошло в в воскресенье в Латвии и мире можно прочитать в подборке от RUS TVNET.
Главное за 26 февраля ⟩ Красные гвоздики у танка, взрывы возле Минска и советы русскоязычным Латвии от Пабрикса
Новости Латвии:
В парке Кронвалда можно осмотреть выставку техники российской армии, уничтоженной в боях украинскими вооруженными силами. На фотографиях в социальных сетях видно, что на выходных кто-то возложил к этой технике красные гвоздики - цветы, которые в свое время часто использовались в советские праздники.
В субботу, 25 февраля, у закрытого Генконсульства России и у памятника жертвам красного террора в Даугавпилсе прошел марш поддержки Украины, сообщает передача Panorāma на LTV. Латгале и Даугавпилс должны быть более объединены с Латвией, и это единство должно выражаться и в повседневной жизни, убеждены как гости города, так и местные жители, сообщает LTV.
Из-за въезда в выбоину на улице Твайка в Риге у машины пострадали два колеса. Рижанка подала в суд на Департамент дорожного движения Рижской думы, выиграла дело, однако этого не хватило для получения компенсации в размере 1800 евро, сообщает передача 4. studija на LTV.
В ночь на 25 февраля неизвестные лица в центре Риги прокололи шины на автомобилях, принадлежащих семье депутата Сейма Олега Бурова, сообщила агентству LETA помощница депутата Байба Кантиня.
С 27 февраля в латвийских Lidl впервые будут предлагаться одежда и обувь суперлимитированной серии бренда Lidl, сообщили RUS TVNET в компании. Латвийских покупателей ждут коллекции с логотипом Lidl, которые произвели фурор на мировых рынках.
За рубежом:
Большая часть российского руководства узнала о вторжении в Украину только из телеобращения президента РФ Владимира Путина. Даже министр иностранных дел России Сергей Лавров был проинформирован всего за несколько часов до начала войны. Большинство элиты против вторжения, но не видит возможности изменить ситуацию, сообщает британская газета The Financial Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.
На аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от столицы Беларуси, Минска, в воскресенье, утром 26 февраля, прозвучали два взрыва. Причины инцидента по-прежнему неизвестны.
Через год после вторжения России в Украину Ассоциация немецкого бундесвера (Вооруженных сил Германии) не ожидает, что эта война закончится быстро. Путин готовит свою страну к долгосрочному конфликту, заявил в интервью Bild am Sonntag глава ассоциации бундесвера Андре Вистнер. По его словам, Германия должна готовиться к "десятилетию угроз".
Первые две тысячи заключенных прибыли в новую гигантскую тюрьму в Сальвадоре. Эта тюрьма - фактически эпицентр войны против криминалитета, провозглашенной президентом страны Найибом Букеле.
Интересное чтиво:
"Русским в Латвии сейчас быть нелегко, но покажите латышам, что вы за Украину". Такой совет дал местным русскоязычным экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс в эфире "Кто вам платит?", рассуждая на тему непростых взаимоотношений государства с русскоговорящей частью населения.
В кинотеатрах Латвии - один из главных претендентов на статуэтки грядущего "Оскара" и ярчайшее возвращение на большие экраны почти забытого актера Брендана Фрейзера - душераздирающая драма "Кит" от создателя "Реквиема по мечте" Даррена Аронофски. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему смотреть этот фильм ужасно тяжело, но все-таки необходимо.
Нечасто мне приходится писать материалы про себя. Подобный метод изложения мне в новинку, но удержаться не смог. Дело в том, что это касается того, что я люблю больше всего - моих детей и футбола. А именно их неудачного знакомства с этой прекрасной игрой.
Совсем недавно член правления Национального объединения и председатель думы Огрского края Эгил Хелманис выделился прекрасной идеей организовать выставку собственности олигарха Путина Петра Авена. Ведь что в этом плохого, ведь так?
Небольшая фигура в темной куртке шагает в сумерках зимнего вечера на погранпереходе Лухамаа. Здороваемся. Это Ольга. Из Украины. Она ездила искать своего сына-подростка, которого увезли в Россию, но ее отправили из Москвы на границу Эстонии. Нас ждет эмоциональная поездка на автомобиле, которая поможет ей вернуться домой.
Во вторник, 21 февраля, в мире компьютерных игр стартовала новинка, анонсированная еще в 2017 году. Хотя игра Atomic Heart доступна для публики всего несколько дней, она уже получила много критики за тесные связи разработчиков игры с Россией и Китаем, пропаганду, а также нечеткие правила защиты данных.
На этой неделе сразу несколько желтых изданий сообщили, что Янис Тимма бросил Анну Седокову, а кроме этого, заговорили, что Иван Ургант скоро вернется в эфир. Итак, очередной выпуск воскресной рубрики "Звездные страсти", где RUS TVNET обозревает громкие сплетни.
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