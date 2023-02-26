Главное за 26 февраля ⟩ Красные гвоздики у танка, взрывы возле Минска и советы русскоязычным Латвии от Пабрикса

В кинотеатрах Латвии - один из главных претендентов на статуэтки грядущего "Оскара" и ярчайшее возвращение на большие экраны почти забытого актера Брендана Фрейзера - душераздирающая драма "Кит" от создателя "Реквиема по мечте" Даррена Аронофски. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, почему смотреть этот фильм ужасно тяжело, но все-таки необходимо.

Нечасто мне приходится писать материалы про себя. Подобный метод изложения мне в новинку, но удержаться не смог. Дело в том, что это касается того, что я люблю больше всего - моих детей и футбола. А именно их неудачного знакомства с этой прекрасной игрой.

Совсем недавно член правления Национального объединения и председатель думы Огрского края Эгил Хелманис выделился прекрасной идеей организовать выставку собственности олигарха Путина Петра Авена. Ведь что в этом плохого, ведь так?

Небольшая фигура в темной куртке шагает в сумерках зимнего вечера на погранпереходе Лухамаа. Здороваемся. Это Ольга. Из Украины. Она ездила искать своего сына-подростка, которого увезли в Россию, но ее отправили из Москвы на границу Эстонии. Нас ждет эмоциональная поездка на автомобиле, которая поможет ей вернуться домой.

Во вторник, 21 февраля, в мире компьютерных игр стартовала новинка, анонсированная еще в 2017 году. Хотя игра Atomic Heart доступна для публики всего несколько дней, она уже получила много критики за тесные связи разработчиков игры с Россией и Китаем, пропаганду, а также нечеткие правила защиты данных.

На этой неделе сразу несколько желтых изданий сообщили, что Янис Тимма бросил Анну Седокову, а кроме этого, заговорили, что Иван Ургант скоро вернется в эфир. Итак, очередной выпуск воскресной рубрики "Звездные страсти", где RUS TVNET обозревает громкие сплетни.