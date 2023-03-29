Наступила середина рабочей недели, а латвийские должностные лица заявили, что не сдавших тест на знание госязыка граждан России могут принудительно доставлять на границу с РФ. Об этом и не только - в итогах RUS TVNET за среду, 29 марта.
Главное за 29 марта ⟩ Депортация россиян, Росликов в студии RUS TVNET и грустная история Ульяны Семеновой
Новости Латвии:
Граждане России, проживающие в Латвии, не сдавшие необходимый для продления вида на жительство экзамен на знание государственного языка и не выезжающие из страны добровольно, будут насильно доставлены в наземные пограничные пункты пропуска, но если Россия их не примет, у Латвии будет право вывезти этих людей в другие страны, следует из заявления ответственных лиц.
Перед парламентскими выборами партия "За стабильность!" обещала бороться против действующего политического режима, называя его режимом "Левитса-Кариньша". 1 апреля исполнится полгода с тех пор, как партия прошла в Сейм. В эфире "Кто вам платит?" говорим с ее лидером Алексеем Росликовым о достижениях политической силы, нынешних приоритетах, а также скандалах и выходе из партии одного из ее локомотивов - Глории Гревцовой.
В среду, 29 марта, в Риге перевернулся грузовик Volvo. Полиция дала комментарии об этом ДТП.
В Риге, в вагонном депо, вандалы разрисовали граффити новый электропоезд.
С субботы, 1 апреля, будут ужесточены условия оформления обязательного гражданского страхования автомобилей (OCTA), сообщили представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).
За рубежом:
Остров Гогланд, который находится между Эстонией и Финляндией, активно осваивается военными РФ. Rus.Postimees с помощью финского историка Юрки Пааскоски и политолога из Суоми Шарли Салониус-Пастернака присмотрелся к истории этого куска российской суши в Финском заливе, но главное - к перспективам военного использования Гогланда в случае конфликта.
Мать троих детей 28-летняя Евгения Харманова планирует открыть в Йыгева клубничный бар, самым экстравагантным продуктом которого является оригинально оформленная клубника в шоколаде. Также можно заказать украшенную клубнику в виде букета или в подарочной коробке.
Украинская армия утром в среду, 29 марта, нанесла удар по целям в Мелитополе, который захвачен российскими войсками.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков предупредил представителей российской политической и культурной элиты, что война в Украине будет продолжаться еще долго.
Интересное чтиво:
Латвийская певица PALÚ (наст. имя - Ольга Палушина) в начале 2023 года приняла участие в шоу "Голос Литвы". Во время "Слепых прослушиваний" к ней повернулись все четыре наставника. Но, оказалось, что для того, чтобы пройти дальше нужен не только талант. По ее мнению, свою роль здесь сыграла политика...
Выдающаяся латвийская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Ульяна Семенова 9 марта отметила свой 71-й день рождения. Издание Latvijas Avīze выяснило, что в данный момент легендарная спортсменка вынуждена находиться дома, прикованная к кровати и инвалидной коляске, после того как в августе прошлого года ей ампутировали ногу.
Профессия актера часто требует обнажения, в том числе и в прямом смысле. В ток-шоу Zilonis studija легендарная актриса Мирдза Мартинсоне рассказывает, каково это - позировать обнаженной.
Несколько дней назад в СМИ появилась новость о том, что к 13 неделям тюремного заключения в Базилдоне на юго-востоке Англии приговорен 49-летний мужчина Дэниел МакКэффри, сказавший женщине из Латвии, что она "должна вернуться к себе на родину", а точнее - "в Польшу или Литву". Ссора началась после того, как женщина пожаловалась МакКэффри на слишком долгую и громкую вечеринку. Также сообщается, что по мере продолжения ссоры обвиняемый угрожал убить мужа женщины. Как латыши, живущие за границей, комментируют это событие и какой у них опыт?
Правительство поддержало план Министерства образования и науки (МОН) запретить общеобразовательным школам проводить вступительные экзамены по тем предметам, по которым проводятся централизованные экзамены. Рижская государственная 1-я гимназия против такого плана - и не только она одна. В обществе и соцсетях началась настоящая буря.
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