ГЛАВНОЕ ЗА 19 АПРЕЛЯ ⟩ Левитс идет в президенты, русскоязычная община в Латвии и арест священника

Уходящий день принес много новостей: как местных, так и зарубежных. Обо всех важных событиях за среду, 19 апреля, вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Бабушка - ветеран Второй мировой войны, приехавшая в Латвию в 1955 году в поисках лучшей жизни, мама - преподаватель в частном вузе в Риге, сестра - молодая художница. Три женщины, три поколения русскоязычных в Латвии - главные героини нашумевшего латвийского документального фильма "Все будет хорошо" (Viss būs labi). В эфире "Кто вам платит?" говорим с режиссером ленты Станиславом Токаловым.
Действующий президент Латвии Эгил Левитс будет претендовать на второй срок в должности, в среду, 19 апреля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем подтвердил журналистам сам Левитс.
Государственная полиция в лесу недалеко от реки Айвиекстес обнаружила машину 53-летнего Леона Русиньша, который разыскивается по подозрению в убийстве женщины в Екабпилсском крае, сообщил на пресс-брифинге начальник Государственной полиции Арманд Рукс.
В апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви, сообщает Госполиция.
В среду, 19 апреля, в Риге на площади Пилс был замечен горящий автомобиль. Портал TVNET связался с ответственными службами, чтобы узнать о случившемся больше.
За рубежом:
В частичном разрушении многоэтажной автостоянки в Нью-Йорке, США, погиб один человек, а еще пять получили ранения, ссылаясь на предоставленную должностными лицами информацию, сообщает британская вещательная компания BBC.
По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), визит Путина в занятые войсками РФ регионы преследовал сразу несколько целей.
В тех районах Украины, в которых правительство было прокремлевски настроено, фиксируется меньше нападений, в программе LTV 1:1 высказался воюющий в Украине латвиец, полковник-лейтенант запаса Валдис Юргеланс.
Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором якобы показаны российские мобильные установки с ядерным оружием недалеко от границы с Финляндией. "Проверено.Медиа" проверили, соответствует ли содержание этого ролика вирусным публикациям.
Мосгорсуд приговорил критика Кремля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Незадолго до этого онлайн-журнал Klik встретился с его супругой Евгенией Кара-Мурзой, чтобы поговорить об оппозиционере, протестах в России, эффективности санкций и решениях относительно войны в Украине.
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Сколько раз Маркус Рива участвовал в отборе на "Евровидение"? Как зовут "папу" Тофика? И что такое One.lv? Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске "Латвии для весёлых". На этот раз RUS TVNET собрал очень необычных участников. Cреди них - "мэр Агенскалнса", "Фред Флинтстоун", "самый известный дрэг-квин Латвии", поклонник Стаса Давыдова и другие.
Дизайнер помогла паре обустроить бывший гараж, который сейчас используют как гостиную, создав пространство для встречи гостей, развлечений и даже сна.
Прошли те времена, когда пиво стоимостью шесть евро заставляло вздыхать. Сейчас цена пол-литра пива в кафе и ресторанах на таллиннской Ратушной площади выросла почти до десяти евро.
Российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин на некоторое время вернулся в Тель-Авив. На своей Instagram-странице артист показал, как провожает детей в школу.
Следующая тема ток-шоу Dziļi ar Džili - "Секс и Библия". В седьмой программе режиссер Дж. Дж. Джилинджер беседует с писательницей, публицистом, доктором теологии, автором нескольких академических и научно-популярных публикаций Илзе Янсоне о том, что Библия говорит о сексе. Приемлемы ли БДСМ, оральный и анальный секс для истинного христианина? А как насчет просмотра порно?
Защитник сборной Латвии Увис Балинскис заключил однолетнее двустороннее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз", сообщает официальный сайт команды.
В субботу днем, 15 апреля, в Пыльвамаа кабан, который увязался за машиной, прибежал во двор, выпил предоставленное ему ведро воды, пожевал печенье, немного побуянил и даже не думал уходить.
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