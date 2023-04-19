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ГЛАВНОЕ ЗА 19 АПРЕЛЯ ⟩ Левитс идет в президенты, русскоязычная община в Латвии и арест священника

rus.tvnet.lv
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Фото: Paula Čurkste/LETA

Уходящий день принес много новостей: как местных, так и зарубежных.  Обо всех важных событиях за среду, 19 апреля, вы можете прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

Бабушка - ветеран Второй мировой войны, приехавшая в Латвию в 1955 году в поисках лучшей жизни, мама - преподаватель в частном вузе в Риге, сестра - молодая художница. Три женщины, три поколения русскоязычных в Латвии - главные героини нашумевшего латвийского документального фильма "Все будет хорошо" (Viss būs labi). В эфире "Кто вам платит?" говорим с режиссером ленты Станиславом Токаловым.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс будет претендовать на второй срок в должности, в среду, 19 апреля, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем подтвердил журналистам сам Левитс.

Государственная полиция в лесу недалеко от реки Айвиекстес обнаружила машину 53-летнего Леона Русиньша, который разыскивается по подозрению в убийстве женщины в Екабпилсском крае, сообщил на пресс-брифинге начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

В апреле 2023 года за предполагаемое сексуальное насилие в отношении малолетнего лица управление криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции задержало настоятеля прихода Святого Альберта Римской католической церкви, сообщает Госполиция.

В среду, 19 апреля, в Риге на площади Пилс был замечен горящий автомобиль. Портал TVNET связался с ответственными службами, чтобы узнать о случившемся больше.

За рубежом:

В частичном разрушении многоэтажной автостоянки в Нью-Йорке, США, погиб один человек, а еще пять получили ранения, ссылаясь на предоставленную должностными лицами информацию, сообщает британская вещательная компания BBC.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), визит Путина в занятые войсками РФ регионы преследовал сразу несколько целей.

В тех районах Украины, в которых правительство было прокремлевски настроено, фиксируется меньше нападений, в программе LTV 1:1 высказался воюющий в Украине латвиец, полковник-лейтенант запаса Валдис Юргеланс.

Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором якобы показаны российские мобильные установки с ядерным оружием недалеко от границы с Финляндией. "Проверено.Медиа" проверили, соответствует ли содержание этого ролика вирусным публикациям.

Мосгорсуд приговорил критика Кремля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Незадолго до этого онлайн-журнал Klik встретился с его супругой Евгенией Кара-Мурзой, чтобы поговорить об оппозиционере, протестах в России, эффективности санкций и решениях относительно войны в Украине.

Интересное чтиво:

Сколько раз Маркус Рива участвовал в отборе на "Евровидение"? Как зовут "папу" Тофика? И что такое One.lv? Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске "Латвии для весёлых". На этот раз RUS TVNET собрал очень необычных участников. Cреди них - "мэр Агенскалнса", "Фред Флинтстоун", "самый известный дрэг-квин Латвии", поклонник Стаса Давыдова и другие.

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Следующая тема ток-шоу Dziļi ar Džili - "Секс и Библия". В седьмой программе режиссер Дж. Дж. Джилинджер беседует с писательницей, публицистом, доктором теологии, автором нескольких академических и научно-популярных публикаций Илзе Янсоне о том, что Библия говорит о сексе. Приемлемы ли БДСМ, оральный и анальный секс для истинного христианина? А как насчет просмотра порно?

Защитник сборной Латвии Увис Балинскис заключил однолетнее двустороннее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида Пантерз", сообщает официальный сайт команды.

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