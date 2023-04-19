ГЛАВНОЕ ЗА 19 АПРЕЛЯ ⟩ Левитс идет в президенты, русскоязычная община в Латвии и арест священника

За рубежом:

В частичном разрушении многоэтажной автостоянки в Нью-Йорке, США, погиб один человек, а еще пять получили ранения, ссылаясь на предоставленную должностными лицами информацию, сообщает британская вещательная компания BBC.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), визит Путина в занятые войсками РФ регионы преследовал сразу несколько целей.

В тех районах Украины, в которых правительство было прокремлевски настроено, фиксируется меньше нападений, в программе LTV 1:1 высказался воюющий в Украине латвиец, полковник-лейтенант запаса Валдис Юргеланс.

Недавно по соцсетям разошлось видео, на котором якобы показаны российские мобильные установки с ядерным оружием недалеко от границы с Финляндией. "Проверено.Медиа" проверили, соответствует ли содержание этого ролика вирусным публикациям.

Мосгорсуд приговорил критика Кремля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. Незадолго до этого онлайн-журнал Klik встретился с его супругой Евгенией Кара-Мурзой, чтобы поговорить об оппозиционере, протестах в России, эффективности санкций и решениях относительно войны в Украине.

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Сколько раз Маркус Рива участвовал в отборе на "Евровидение"? Как зовут "папу" Тофика? И что такое One.lv? Ответы на эти вопросы ищите в новом выпуске "Латвии для весёлых". На этот раз RUS TVNET собрал очень необычных участников. Cреди них - "мэр Агенскалнса", "Фред Флинтстоун", "самый известный дрэг-квин Латвии", поклонник Стаса Давыдова и другие.