Кремль предупреждает о возможности конфисковать активы предприятий Запада

Немецкому предприятию Uniper принадлежит около 83% долей предприятия Unipro, в свою очередь, большая часть компании Fortum принадлежит Финляндии, которая в начале месяца вступила в НАТО. Кремль поспешил показать, что Финляндия совершила опасную ошибку. Министерство иностранных дел Финляндии не давало комментарии, как этот шаг может повлиять на отношения между странами. Компании принадлежит несколько ТЭЦ в регионе Урала и в Западной Сибири, а также в его ведении находится несколько парков солнечной и ветровой энергии в разных регионах России. Их общая стоимость в конце 2022 года достигла 1,7 млрд евро.