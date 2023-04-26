Кремль предупреждает о возможности конфисковать активы предприятий Запада

После перенятия временного контроля над принадлежащим Финляндии Fortum и принадлежащим Германии предприятием Uniper, Кремль предупредил о возможности конфисковать и активы других западных предприятий. Угроза высказана в качестве ответа на попытки западных стран ограничить деятельность российских предприятий, сообщает агентство Reuters.
Во вторник, 25 апреля, Владимир Путин подписал распоряжение о временном перенятии контроля над находящимися в России активами на энергетических предприятиях, принадлежащим двум западным странам. Оба предприятия отметили, что сейчас "исследуют" и "просматривают" суть дела, пишет СМИ.
Из распоряжения вытекает, что Москва уже совершила соответствующие действия по отношению к отделению компании Uniper в России - Unipro, а также против активов Fortum. В то же время Кремль дал ясные сигналы, что решение еще можно изменить.
Еще до сих пор Кремль активно выступал против предложенной в странах G7 идее наложить почти полный запрет на экспортные товары России. Тем временем Европейский союз ищет возможность конфисковать замороженные российские активы и направить их на восстановление Украины. Например, Германия уже в прошлом году национализировала энергетическую компанию "Sefe", которая является отделением бывшего российского энергетического гиганта "Газпром".
"Распоряжение является ответом на действия недружественных России государств", - сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что распоряжение отражает отношение западных стран к российским активам и принадлежащим им компаниям.
"Главная цель указа об изъятии иностранных активов — дать зеркальный ответ на изъятие активов РФ за рубежом.", - сказал Песков.
Немецкому предприятию Uniper принадлежит около 83% долей предприятия Unipro, в свою очередь, большая часть компании Fortum принадлежит Финляндии, которая в начале месяца вступила в НАТО. Кремль поспешил показать, что Финляндия совершила опасную ошибку. Министерство иностранных дел Финляндии не давало комментарии, как этот шаг может повлиять на отношения между странами. Компании принадлежит несколько ТЭЦ в регионе Урала и в Западной Сибири, а также в его ведении находится несколько парков солнечной и ветровой энергии в разных регионах России. Их общая стоимость в конце 2022 года достигла 1,7 млрд евро.
Обе компании уже долгое время стараются покинуть Россию. В то же время принадлежащий Кремлю банк "ВТБ" на этой неделе заявил, что Россия рассматривает возможность перенять активы таких иностранных компаний как Fortum и управлять ими до тех пор, пока не будут отменены санкции. Сама компания Fortum уже выразила опасения по поводу такого возможного шага от Кремля.
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