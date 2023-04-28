Еврокомиссар: страны Балтии могут синхронизировать ЛЭП с Европой в 2024 году

"Мы должны сделать так, чтобы все три балтийские страны как можно быстрее двинулись по пути синхронизации, и некоторые барьеры, которые я считаю легко разрешимыми, должны быть устранены. Нам бы очень хотелось, чтобы такой же фокус был и у Латвии, и у Эстонии", - заявил журналистам в пятницу в Вильнюсе еврокомиссар, ответственный за окружающую среду и рыболовство.

"Я думаю, что это (синхронизация в 2024 году) действительно реально. То, что я вижу на бумаге, те проблемы с закупками, поставщиками - все это реально решаемо. Для этого нужна прежде всего политическая воля и напряженная работа. Хочется верить, что это сделают все три балтийских государства, и это будет еще одна связь, которую мы перережем и станем еще более независимыми", - добавил еврокомиссар.

Синкявичюс выразил надежду, что Еврокомиссия приложит все усилия для скорейшего завершения синхронизации стран Балтии.

Литва стремится завершить синхронизацию с Западной Европой в 2024 году, но Латвия и Эстония не решаются ускорить процесс. Согласно соглашению между лидерами стран Балтии и ЕС, подписанному в 2018 году, Литва, Латвия и Эстония должны к 2025 году синхронизироваться с сетями остальной Европы.

Учреждения, отвечающие за энергетику в Литве, Латвии и Эстонии, заявляют, что примут решение об ускорении синхронизации после того, как в конце мая будут представлены результаты проводимых в настоящее время исследований технических возможностей - адекватности системы, стабильности и ценообразования после синхронизации.