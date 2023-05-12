Главное за 12 мая ⟩ Матч Латвия - Канада, в Лиепае отстранили учителей и эпопея с туалетом в центре

Поскольку педагогам в Латвии нужно сдавать экзамен на знание государственного языка, в Лиепае полностью или временно работу потеряли 15 учителей. Некоторые из них длительное время находятся на больничных, и Инспекция здравоохранения оценивает действительность выданных им справок о нетрудоспособности, сообщает LSM.lv. Однако на учебный процесс в школах это не повлияло - на место отстраненных учителей были найдены другие педагоги, и ни один урок по этой причине не отменен.

За рубежом:

Из-за давления родителей с работы уволилась учительница из Нарвы (преимущественно русскоязычный город в Эстонии), пришедшая на мероприятие 9 мая в футболке с лозунгом, оскорбляющим российского диктатора Владимира Путина.

Недавно ВСУ удалось уничтожить довольно редкий российский мобильный автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" МКТК-1А, сообщает украинская армия.

О готовящемся наступлении украинской армии уже несколько месяцев очень много говорят на разных уровнях причем не только в Украине, но и на Западе и даже в России. В представлении официальных лиц, военных экспертов, журналистов оно выглядит настолько неизбежным событием, что обсуждаются его детали, цели, возможный исход, но не сама возможность его начала. Украинская армия стала настоящим заложником ситуации, когда от нее требует наступать, кажется, даже противник.