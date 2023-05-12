Главное за 12 мая ⟩ Матч Латвия - Канада, в Лиепае отстранили учителей и эпопея с туалетом в центре

Подходит к концу последний рабочий день на этой неделе. День принес множество новостей. Обо всех важных событиях за пятницу, 12 мая, можно прочитать в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Сборная Латвии по хоккею проводит свой первый матч на чемпионате мира. Наш сегодняшний соперник - сборная Канады. Следите за ходом встречи в нашей текстовой онлайн-трансляции!
Глория Гревцова, которая была избрана в Сейм от партии "Стабильности!", а сейчас является единственным депутатом, не состоящим во фракциях, "однозначно не поддержит" кандидата в президенты от партии "Новое Единство" Эдгара Ринкевича.
Реакции на интервью с Лианой Лангой радуют своим разнообразием. От "спасибо за прекрасную работу" от самой героини до "зачем ей давать слово" от некоторых комментаторов. Что ж, давайте закроем эту тему финальной статьей - в чем ценность интервью Лианы Ланги и что в нем стоит почерпнуть тем, кто не собирается дерусифицировать Латвию.
Прогуливаясь от улицы Калькю в сторону Большой гильдии в Старой Риге, можно выйти к площади Ливов. Именно здесь расположен памятник "Голова лива". Правда, его не сразу можно заметить. Прямо перед достопримечательностью установили общественный туалет. Запах от него исходит отвратительный, и выглядит он неопрятно, к тому же рядом с ним нередко справляют нужду бездомные, так как туалет не всегда в рабочем состоянии.
Поскольку педагогам в Латвии нужно сдавать экзамен на знание государственного языка, в Лиепае полностью или временно работу потеряли 15 учителей. Некоторые из них длительное время находятся на больничных, и Инспекция здравоохранения оценивает действительность выданных им справок о нетрудоспособности, сообщает LSM.lv. Однако на учебный процесс в школах это не повлияло - на место отстраненных учителей были найдены другие педагоги, и ни один урок по этой причине не отменен.
За рубежом:
Из-за давления родителей с работы уволилась учительница из Нарвы (преимущественно русскоязычный город в Эстонии), пришедшая на мероприятие 9 мая в футболке с лозунгом, оскорбляющим российского диктатора Владимира Путина.
Недавно ВСУ удалось уничтожить довольно редкий российский мобильный автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" МКТК-1А, сообщает украинская армия.
О готовящемся наступлении украинской армии уже несколько месяцев очень много говорят на разных уровнях причем не только в Украине, но и на Западе и даже в России. В представлении официальных лиц, военных экспертов, журналистов оно выглядит настолько неизбежным событием, что обсуждаются его детали, цели, возможный исход, но не сама возможность его начала. Украинская армия стала настоящим заложником ситуации, когда от нее требует наступать, кажется, даже противник.
Мужчине предъявлены серьезные обвинения после того, как сотрудники ФБР заявили, что он установил скрытую камеру в общественном туалете на круизном лайнере Royal Caribbean, которая засняла более 150 человек, включая детей, сообщают иностранные СМИ.
Вооруженные силы Украины приступили к "формированию" операций перед предстоящим украинским контрнаступлением, сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона и западного чиновника.
Интересное чтиво:
Существует мнение, что употреблять в пищу морскую и розовую гималайскую соль полезнее для здоровья, чем обычную. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.
11 мая состоялся второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение", в котором приняли участие 16 стран, в том числе Литва и Эстония. Нашим соседям удалось пройти в финал конкурса!
Солист популярной российской группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник), отвечая на вопросы подписчиков, указал, что не вернется в Россию. Кроме того, артист осудил режим Путина и всех, кто поддерживает войну.
В социальных сетях несколько жителей обратили внимание на необычную ситуацию. С крыши православной церкви Святого Александра Невского в Стамериене Гулбенского района было сброшено гнездо, в котором, по их мнению, находилось яйцо.
Пользователь YouTube из Калифорнии, США, намеренно спровоцировал авиакатастрофу, чтобы получить больше просмотров. Мужчина признал свою вину, сообщает BBC.
В пятницу, 12 мая, хоккейные болельщики собрались в центре Риги перед первой игрой чемпионата мира у отеля Radisson Blu Elizabete Hotel, чтобы встретиться с игроками сборной Латвии и сделать совместное фото.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!