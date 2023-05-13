Главное за 13 мая ⟩ Второй матч сборной Латвии, авария над Гауей и крушение четырех вертолетов и самолетов в России

Последнее десятилетие в карьере культового британца Гая Ричи - настоящие американские горки из фильмов разного качества и успешности. После обруганной всеми кому не лень "Операции "Фортуна" автор "Большого куша" и "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим выпустил свою первую военную драму про американскую кампанию в Афганистане - "Переводчик". Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем приметен новый виток карьеры Ричи и насколько хорош (или плох?) его новый фильм.

Во время еженедельного эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову о своем отношении к русским, России и празднованию 9 мая.

После опубликованного в интернете видео, на котором видно, как вечером 5 мая в парке в Иманте несколько подростков избивают мальчика, в соцсетях среди прочего распространилась аудиозапись, на которой подросток грозит свести счеты "со всеми, кто не из Иманты, особенно с "детьми Origo". Из этических соображений мы эту аудиозапись не публикуем. Кто такие упомянутые на записи "редановцы" и "ЧВК", которые он обещает основать?

На фоне разговоров о возможной болезни Александра Лукашенко, эксперты обсуждают, что будет происходить в стране в случае его внезапной кончины, и называют сценарии передачи власти в Беларуси.