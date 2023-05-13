Суббота 13 мая оказалась богатой на громкие события. О них, а также менее заметных новостях, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 13 мая ⟩ Второй матч сборной Латвии, авария над Гауей и крушение четырех вертолетов и самолетов в России
Новости Латвии:
В субботу в "Арена Рига" сборная Латвии по хоккею проведет второй матч чемпионата мира. Наш сегодняшний соперник - сборная Словакии.
Около 4:35 утра в субботу, 13 мая, на мосту Гауя за Адажи произошло ДТП с участием двух грузовиков и трактора, из-за чего некоторое время было перекрыто движение по участку Таллиннского шоссе, сообщила Государственная полиция.
12 мая около 6:00 на Рижском международном автовокзале жительница по имени Ирена попала в неприятную ситуацию. При выходе из автобуса некоего мужчину встретила группа молодых людей, которая позднее побежала за ним.
12 мая пожар начался в Риге, в Золитуде, где горели одноэтажный жилой дом площадью 40 кв. м и его крыша площадью 30 кв. м. Пламя перекинулось на стену соседнего дома, а также беседку, сообщает передача Degpunktā.
Одна женщина, которая посетила в Риге отделение офтальмологии "Бикерниеки", возмущена прейскурантом учреждения. За то, что шесть часов она сидела на стуле в коридоре вместе с еще 20 людьми она получила счет в размере 42 евро. Что значит "постельный день"? Ответ искала программа LTV 4.studija.
Представитель Государственной службы окружающей среды (VVD) Сабина Яунбирзе объяснила Латвийскому радио, где можно ставить палатки у моря, чтобы не получить внушительный штраф.
За рубежом:
Днем 13 мая в Брянской области России разбились два военно-транспортных вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, передает "Медуза". По данным издания газеты "Коммерсант", их могли сбить практически одновременно.
Россия сообщает о взрывах в оккупированном Луганске на востоке Украины. Назначенная Москвой "администрация" в аннексированном регионе обвиняет в ракетном обстреле города, который находится почти в 100 километрах от линии фронта, украинскую армию. Киев официально не прокомментировал обвинения.
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал", которую на прошлой неделе под Киевом сбил американский ЗРК Patriot, была выпущена прямо по позициям, где находился Patriot, следует из слов двух американских официальных лиц, сообщает CNN.
Украинским солдатам под Бахмутом на некоторых направлениях удалось оттеснить российские войска, заявил в пятницу, 12 мая, президент Украины Владимир Зеленский. Москва также признает, что ее военнослужащие оставили некоторые места в этом районе.
Теплый пятничный день жителей эстонского города Тарту был омрачен страшным зрелищем: в реке Эмайыги, в самом сердце города, плавал труп оленя, передает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На прошлой неделе российские пропагандисты наконец-то получили долгожданный внешний катализатор своей идеологической словесной войны. А именно, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Лучший подарок для кремлевских идеологов - различных политологов, военных экспертов, публицистов и прочих сторонников "правильной" позиции - трудно себе представить. Конечно, сразу было объявлено, что удар беспилотников по Кремлю нанес Киев, а приказ ударить отдавали США.
Последнее десятилетие в карьере культового британца Гая Ричи - настоящие американские горки из фильмов разного качества и успешности. После обруганной всеми кому не лень "Операции "Фортуна" автор "Большого куша" и "Шерлока Холмса" с Робертом Дауни-младшим выпустил свою первую военную драму про американскую кампанию в Афганистане - "Переводчик". Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" рассказывает, чем приметен новый виток карьеры Ричи и насколько хорош (или плох?) его новый фильм.
Во время еженедельного эфира на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову о своем отношении к русским, России и празднованию 9 мая.
После опубликованного в интернете видео, на котором видно, как вечером 5 мая в парке в Иманте несколько подростков избивают мальчика, в соцсетях среди прочего распространилась аудиозапись, на которой подросток грозит свести счеты "со всеми, кто не из Иманты, особенно с "детьми Origo". Из этических соображений мы эту аудиозапись не публикуем. Кто такие упомянутые на записи "редановцы" и "ЧВК", которые он обещает основать?
На фоне разговоров о возможной болезни Александра Лукашенко, эксперты обсуждают, что будет происходить в стране в случае его внезапной кончины, и называют сценарии передачи власти в Беларуси.
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Если прогнозы букмекеров оправдаются, то к своему 40-летию шведская исполнительница Loreen (Лорин) сделает себе подарок - второй раз подряд одержит победу в музыкальном конкурсе "Евровидение". Она уже побеждала в 2012 году с песней "Эйфория". Рассказываем, что о ней известно!
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