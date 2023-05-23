Россия шантажирует Индию и грозит "непредсказуемыми последствиями"

По сути, Москва угрожает Индии прекратить сотрудничество в нефтяной сфере, остановить поставки российского оружия и военной техники, а также приостановить все техническое сотрудничество в области обороны. Она также угрожает приостановить проекты в других областях.

В одном документе говорится, что Россия выразила большое недовольство Индией, которая не возражала против исключения России из FATF.

После введения западных санкций против России Индия увеличила импорт российской нефти почти в 10 раз. Если до войны в Украине Россия экспортировала в Индию всего 2% своей нефти, то сейчас эта цифра составляет почти 20%.

Также известно, что Индия планирует наладить производство российской военной техники и запчастей на своей территории. Это решение можно объяснить ухудшением отношений Индии с Китаем, а с другой стороны - санкциями, введенными против России.

Хотя западные страны ввели беспрецедентные санкции против России, их удар смягчился благодаря расширению экономического сотрудничества России с Индией и Китаем. Однако Россия осознает, что нахождение в черном списке FATF существенно затруднит торговлю с этими странами.

Теоретически, если Россия окажется в сером или черном списке FATF, другим странам, включая Индию и Китай, а также банкам, инвестиционным компаниям и платежным системам других стран придется проводить очень тщательную юридическую проверку, а в более серьезных случаях - реализовать меры по защите международной финансовой системы.