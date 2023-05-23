Россия шантажирует Индию и грозит "непредсказуемыми последствиями"

Россия шантажирует страны, с которыми торгует, требуя помощи, чтобы обойти санкции и финансовую изоляцию из-за войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы НАТО.
Ранее Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России в этой организации. Однако Украина настаивает на том, чтобы FATF наложила дополнительные ограничения, включив Москву в свой черный или серый список, что грозит России серьезной финансовой изоляцией от остального мира.
"Если бы FATF занесла Россию в черный список, то правительство диктатора Путина оказалось бы в одной компании с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой, которые являются единственными странами с таким статусом.
Это подтолкнет российскую экономику к еще большей изоляции из-за войны, которую Россия ведет в Украине", - пишет Bloomberg.
Опасаясь такого исхода, Россия начала шантажировать страны, которые еще не присоединились к введенным против нее санкциям и продолжают активно сотрудничать с ней. Так, например, в мае Москва предупредила Индию, что "будут непредсказуемые и негативные последствия в оборонной, энергетической и транспортной сферах", если FATF введет ограничения в отношении России.
Именно поэтому Россия потребовала, чтобы Индия открыто выступала против любой поддержки Украины, в том числе против включения России в черный список FATF.
По сути, Москва угрожает Индии прекратить сотрудничество в нефтяной сфере, остановить поставки российского оружия и военной техники, а также приостановить все техническое сотрудничество в области обороны. Она также угрожает приостановить проекты в других областях.
В одном документе говорится, что Россия выразила большое недовольство Индией, которая не возражала против исключения России из FATF.
После введения западных санкций против России Индия увеличила импорт российской нефти почти в 10 раз. Если до войны в Украине Россия экспортировала в Индию всего 2% своей нефти, то сейчас эта цифра составляет почти 20%.
Также известно, что Индия планирует наладить производство российской военной техники и запчастей на своей территории. Это решение можно объяснить ухудшением отношений Индии с Китаем, а с другой стороны - санкциями, введенными против России.
Хотя западные страны ввели беспрецедентные санкции против России, их удар смягчился благодаря расширению экономического сотрудничества России с Индией и Китаем. Однако Россия осознает, что нахождение в черном списке FATF существенно затруднит торговлю с этими странами.
Теоретически, если Россия окажется в сером или черном списке FATF, другим странам, включая Индию и Китай, а также банкам, инвестиционным компаниям и платежным системам других стран придется проводить очень тщательную юридическую проверку, а в более серьезных случаях - реализовать меры по защите международной финансовой системы.
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