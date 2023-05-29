Главное за 29 мая ⟩ Чествование сборной Латвии, насилие в Даугавпилсе и разговор с Болотником

Если насилие будет замалчиваться, оно будет продолжаться. Чтобы что-то поменять, необходимо говорить об этом громко, в эфире "Кто вам платит?" высказался избитый 4 мая в Даугавпилсе на почве ненависти Ливай Амарейн.

Ее заставляли есть вареную картошку всухомятку, резали ножом, таскали по полу за волосы, зимой выкидывали на улицу без одежды. Нет, это не описание преступлений маньяка, а сцена насилия в, казалось бы, благополучной семье с двумя детьми. За пять лет их брака Анна семь ночей провела на улице, а свекровь говорила: "Анна, ты не понимаешь, все так живут". Реакция полиции на заявления была "превентивные переговоры" или сочувственное: "Зачем ты пишешь эти бумаги?".

За рубежом:

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