Главное за 4 июня ⟩ Концерт Моргенштерна, акции в поддержку Навального и бронза у Латвии

В воскресенье в 34-ю годовщину первых послевоенных демократических выборов в Польше тысячи людей собрались в Варшаве на марш протеста. По словам организаторов, в марше приняло участие полмиллиона человека. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.

После пожара в бывшей школе в городке Апольда, Германия, утром в воскресенье, 4 июня, были обнаружены останки погибшего. Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность погибшего до сих пор не установлена. Но 9-летний украинский мальчик ранее пропал без вести, в то время как газета Bild со ссылкой на мэр города, сообщает, что он также стал жертвой пожара.

Необычные кадры переплывающей озеро медвежьей семьи были сняты во вторник, 30 мая, на озере Саадъярве в Тартумаа. Об этом пишет Rus.Postimees.

Разрушающаяся "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя несмотря на запрет реставраторов ее перемещать. В храме древний памятник разместили поздно вечером 3 июня в витрине без климатического контроля. Патриарх Кирилл в тот же вечер заявил, что икона останется в храме на год. Однако, согласно подписанному в последний момент перед отправкой иконы договору между Третьяковкой и РПЦ, икону должны вернуть в музей через две недели.