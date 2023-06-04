Главное за 4 июня ⟩ Концерт Моргенштерна, акции в поддержку Навального и бронза у Латвии

Первые летние выходные подходят к концу, но пока на улице совсем не летняя погода. RUS TVNET рассказывает о главных событиях уходящего дня.
Новости Латвии:
Латвийская баскетбольная команда 3x3 в составе Карлиса Ласманиса, Науриса Миезиса, Агниса Чаварса и Франциса Лациса взяла бронзу на Кубке мира в Вене, обеспечив себе место в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Юрмальское самоуправление хочет увеличить плату за въезд и применять ее круглый год, сообщает LETA.
На следующей неделе в Латвию вернется солнечная и теплая погода, в четверг температура воздуха может достичь +28 градусов, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
Поскольку в Риге идут масштабные работы по реконструкции, то общественный транспорт каждый день вызывает головную боль у тех, кто им пользуется, особенно у жителей Межапарка и Чиекуркалнса, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
3 июня на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил российский рэпер Моргенштерн. Год назад Минюст РФ включил артиста в список "иноагентов". Теперь Алишер (именно так его на самом деле зовут) живет в Дубае, где пишет новые песни, снимает клипы и, конечно, веселится.
За рубежом:
4 июня, в день рождения политика, команда Алексея Навального анонсировала об акциях в его поддержку. Акции протеста состоялись по всему миру, в России уже начали задерживать людей.
В воскресенье в 34-ю годовщину первых послевоенных демократических выборов в Польше тысячи людей собрались в Варшаве на марш протеста. По словам организаторов, в марше приняло участие полмиллиона человека. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.
После пожара в бывшей школе в городке Апольда, Германия, утром в воскресенье, 4 июня, были обнаружены останки погибшего. Газета Süddeutsche Zeitung сообщает, что личность погибшего до сих пор не установлена. Но 9-летний украинский мальчик ранее пропал без вести, в то время как газета Bild со ссылкой на мэр города, сообщает, что он также стал жертвой пожара.
Необычные кадры переплывающей озеро медвежьей семьи были сняты во вторник, 30 мая, на озере Саадъярве в Тартумаа. Об этом пишет Rus.Postimees.
Разрушающаяся "Святая Троица" Андрея Рублева доставлена в храм Христа Спасителя несмотря на запрет реставраторов ее перемещать. В храме древний памятник разместили поздно вечером 3 июня в витрине без климатического контроля. Патриарх Кирилл в тот же вечер заявил, что икона останется в храме на год. Однако, согласно подписанному в последний момент перед отправкой иконы договору между Третьяковкой и РПЦ, икону должны вернуть в музей через две недели.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на видеообращение "Русского добровольческого корпуса" (РДК), который пригласил его на встречу в Новой Таволжанке, пообещав передать пленных, захваченных во время рейда, пишет "Медуза".
Интересное чтиво:
В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле высказала свое мнение о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.
В Сети вновь активно обсуждают судьбу недвижимости Аллы Пугачевой, а также Лайму Вайкуле. В еженедельной рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах последних дней.
Вероятно, среднестатистический читатель нашего портала, услышав аббревиатуру БДСМ, представит сцены из фильма "50 оттенков серого", латекс, кожу, плетки и подобное. "Книги Даниэлы Стил свою функцию выполнили", - с улыбкой объясняет дипломированный секс-коуч и соруководитель HEL Dungeon Наталья Сорокина.
Инцидент с затонувшей 28 мая на озере Маджоре в Италии прогулочной яхтой все меньше кажется правоохранительным органам просто несчастным случаем. Все ее пассажиры были сотрудниками спецслужб Италии и Израиля.
Давайте проверим, насколько вы разбираетесь в предметах "из прошлого"! Итак, приступим...
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!