Уходящий день принес множество новостей, как местных, так и мировых. В традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за среду, 7 июня.
Главное за 7 июня ⟩ KNAB проверяет Стакиса, безопасны ли латвийские ГЭС и закрытие супермаркетов в воскресенье
Новости Латвии:
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит ведомственную проверку в связи с поездкой председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса в Тампере.
Лицам, создавшим и поддерживающим Telegram-канал "Антифашисты Прибалтики", инкриминируется руководство преступной организацией и участие в преступлениях, совершенных такой организацией, сообщили LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
Министерство обороны достигло соглашения с предприятием Zitari LZ о досрочном расторжении договора о поставках продовольствия для армии, заявила в среду журналистам министр обороны Инара Мурниеце.
Информация о подрыве Каховской ГЭС и последствиях взрыва вызвала большой интерес к безопасности латвийских ГЭС. О том, какими были бы действия, если бы такая трагедия произошла в Латвии, эксперты рассказали в передаче TV3 Ziņas.
Рост цен на продукты питания необходимо остановить, и один из способов добиться этого - закрыть супермаркеты по воскресеньям, считает Министерство земледелия.
За рубежом:
Россиянка Софья Сапега, которую осудили и держали в заключении в Беларуси, освобождена указом Александра Лукашенко, сообщает "Медуза".
Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в будущем году могут превратиться в пустыню, прогнозирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Минобороны РФ, заявляя о потерях ВСУ, приводит такие данные, в которые не верят даже поддерживающие войну блогеры. Они обнаружили, что в видео военного ведомства за немецкий танк Leopard выдан трактор-опрыскиватель.
Русский добровольческий корпус (РДК) объявил в понедельник, 5 июня, о захвате села Новая Таволжанка в Белгородской области, Россия.
В Германии прошел судебный процесс над активисткой из Украины Еленой Колбасниковой, организовавшей в ФРГ крупные пророссийские акции. Репортаж DW.
Прорыв плотины Каховской ГЭС приведет к серьезным гуманитарным последствиям, пагубно скажется на экономике Украины, а возможно, скажется и на ходе войны, но причины этого прорыва пока что установить трудно.
Интересное чтиво:
Если из-за роста ставки Euribor ежемесячный платеж по кредиту вырос на 100 и более евро, возросло и число людей, которые предпочитают не накапливать большую подушку безопасности домашнего хозяйства или тратить как-то иначе, а быстрее выплатить часть займа.
Украинский боксёр Александр Усик открыто сказал: если бы у него была возможность, он бы без жалости убил обвиняемого в тяжких преступлениях президента России Владимира Путина.
По наблюдениям зрителя передачи Bez tabu Рихарда, уже второй год по дорогам Латвии ездят автомобили с украинскими номерами. Зрителя заинтересовал вопрос, как в Латвии контролируется техническое состояние зарегистрированных в Украине транспортных средств.
В результате наводнения в Новой Каховке погибли около 300 животных в местном зоопарке "Казкова діброва", пишет "Медуза".
Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис публично обвиняет театр "Дайлес" в переманивании молодых актеров.
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