Главное за 7 июня ⟩ KNAB проверяет Стакиса, безопасны ли латвийские ГЭС и закрытие супермаркетов в воскресенье

Минобороны РФ, заявляя о потерях ВСУ, приводит такие данные, в которые не верят даже поддерживающие войну блогеры. Они обнаружили, что в видео военного ведомства за немецкий танк Leopard выдан трактор-опрыскиватель.

Русский добровольческий корпус (РДК) объявил в понедельник, 5 июня, о захвате села Новая Таволжанка в Белгородской области, Россия.

В Германии прошел судебный процесс над активисткой из Украины Еленой Колбасниковой, организовавшей в ФРГ крупные пророссийские акции. Репортаж DW.

Прорыв плотины Каховской ГЭС приведет к серьезным гуманитарным последствиям, пагубно скажется на экономике Украины, а возможно, скажется и на ходе войны, но причины этого прорыва пока что установить трудно.

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Если из-за роста ставки Euribor ежемесячный платеж по кредиту вырос на 100 и более евро, возросло и число людей, которые предпочитают не накапливать большую подушку безопасности домашнего хозяйства или тратить как-то иначе, а быстрее выплатить часть займа.

Украинский боксёр Александр Усик открыто сказал: если бы у него была возможность, он бы без жалости убил обвиняемого в тяжких преступлениях президента России Владимира Путина.

По наблюдениям зрителя передачи Bez tabu Рихарда, уже второй год по дорогам Латвии ездят автомобили с украинскими номерами. Зрителя заинтересовал вопрос, как в Латвии контролируется техническое состояние зарегистрированных в Украине транспортных средств.

В результате наводнения в Новой Каховке погибли около 300 животных в местном зоопарке "Казкова діброва", пишет "Медуза".

Художественный руководитель Нового Рижского театра (JRT) Алвис Херманис публично обвиняет театр "Дайлес" в переманивании молодых актеров.