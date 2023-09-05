Главное за 5 сентября ⟩ DDoS-атака на TVNET, развод хоккеиста Шилова и как много граждан РФ не сдали экзамен по латышскому

Сборная Сербии стала первым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв команду Литвы.

Латвийская певица и пианистка Марта Корнелиус не видит с трех лет, однако это не помешало ей успешно выступить на чемпионате исполнительских видов искусств в Лос-Анджелесе, США, пишет Rus.LSM.

Латвийский предприниматель Юлий Круминьш в передаче Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") показал свою роскошную виллу в Балтэзерсе, которую он изначально строил с мыслью, что там будет жить вся его семья, но на самом деле там никто не живет.

На территории природного парка "Пиеюра" в Вакарбулли создана хорошо оборудованная Тропа здоровья, где люди разных возрастов и с разной физической подготовкой могут заниматься спортом на природе, при этом снижая созданную человеком нагрузку на охраняемые биотопы европейского значения, cообщили RUS TVNET в Рижской думе.

Распространено опасение, что причёска с длинной или асимметричной чёлкой может негативно повлиять на зрение. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснована ли такая тревога.

Бабушка Алины часто говорила: "Каждый день - это кино, ты в нем в главной роли. Как ты там будешь выглядеть, зависит только от тебя". Ее любовь к стильным образам передалась и внучке. Сейчас Алина Осипова востребованный стилист в Риге. В разговоре с онлайн-журналом Klik она рассказала, почему для этой профессии не нужно высшее образование и как стиль может поменять жизнь человека.

В Рижском зоопарке осень предвещают не только желтеющие листья, но и розовые рога самцов северного оленя. 4 сентября сотрудники Рижского зоопарка заметили, что рога оленя Элмо начали сбрасывать кожу, а уже через день они стали ярко-красными.