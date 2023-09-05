Большинство, или 61%, граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза. Такова суровая статистика, озвученная во вторник Государственным центром содержания образования. Об этом и не только - в ежедневном дайджесте от RUS TVNET! Рассказываем коротко о самом главном за вторник, 5 сентября.
Главное за 5 сентября ⟩ DDoS-атака на TVNET, развод хоккеиста Шилова и как много граждан РФ не сдали экзамен по латышскому
Новости Латвии:
С понедельника, 4 сентября, TVNET GRUPA подвергается самой продолжительной на данный момент DDoS-атаке. Благодаря хорошо подготовленной защите TVNET GRUPA удачно удалось отразить попытки "хактивистов" нарушить работу порталов группы.
Большинство, или 61%, граждан России, записавшихся на экзамен по латышскому языку, не сдали его с первого раза, сообщила на пресс-конференции руководитель Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.
Правительство постановило выделить дополнительно 41,3 млн евро на обеспечение доступности и непрерывности услуг здравоохранения, рассмотрев доклад о предотвращении чрезвычайной ситуации с доступностью медицинских услуг.
Возможность провести свой отпуск в любой точке мира, приобретя новые знания, знакомства и друзей: не каждый знает, что в Erasmus+ можно участвовать без возрастных ограничений и для этого не нужно быть действующим студентом университета. Так, при поддержке Young Folks LV в международные проекты вовлечено немало участников из Латвии всех возрастов - RUS TVNET поговорил с теми, кто активно путешествовал по этой программе, и они рассказали, как все устроено!
Счастливчик из Латвии выиграл в организованной Latvijas Loto лотерее Eurojackpot 447 558 евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.
Уровень, на котором граждане России сдают латышский язык, не зависит от их возраста, сделали вывод в Государственном центре содержания образования (VISC).
Главными виновниками продовольственной инфляции являются не торговцы, сказал в интервью LETA Валдис Турлайс, председатель правления предприятия розничной торговли SIA Rimi Latvia.
"Из-за прозвучавших угроз и в целях усиления безопасности данных платформа manabalss.lv временно приостанавливает возможность подписания инициатив", - написали представители портала в социальной сети Facebook.
80 граждан России, которые в связи с изменениями в Законе об иммиграции заявились на получение нового статуса постоянного жителя ЕС, получили отрицательное заключение от Службы государственной безопасности (VDD), сообщает программа LTV Aizliegtais paņēmiens.
За рубежом:
В воскресенье в Литве произошла трагедия. Мать, возможно, утопила своих детей в реке Вилия, или Нярис, в Вильнюсе. Позже выяснилось, что подозреваемая мать работала в полиции, сообщают литовские СМИ.
В понедельник, 4 сентября, состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время нее Путин гордился, что за восемь месяцев этого года Россия поставила Турции более 10 миллиардов кубометров газа.
Белорусские дипломатические представительства больше не будут выдавать новые паспорта белорусам за границей. Указом "О порядке выдачи документов и совершения действий", подписанном правителем Беларуси Александром Лукашенко 4 сентября и опубликованном на его сайте, теперь для этого предписывается обращаться в МВД по месту последней регистрации.
Сергей Суровикин освобожден через несколько дней после смерти Евгения Пригожина, пишет The New York Times со ссылкой на американские и российский источники. Он останется на воинской службе, но без карьерных перспектив.
Для юридической трактовки действий россиян в Украине как геноцида у комиссии ООН пока недостаточно доказательств. Но эксперты изучают заявления в СМИ РФ, которые могут быть "подстрекательством к геноциду".
Тест на Covid-19 первой леди США Джилл Байден в понедельник показал положительный результат, а у президента Джо Байдена - негативный, сообщила администрация Белого дома.
Россельхознадзор заявил о приостановке ввоза семян из Эстонии. Утверждается, что семена заражены паразитами. Rus.Postimees связался с владелицей транспортной компании, которую прославили чиновники РФ. Ей было что сказать.
Интересное чтиво:
Распался брак хоккейного вратаря, 22-летнего Артура Шилова и его жены Вендии, сообщает на этой неделе журнал Privātā Dzīve.
В рижском театре "Дайлес" прошла пресс-конференция с участием легендарного американского актера Джона Малковича.
В понедельник, 5 сентября, в Сети распространилась информация о том, что в столице Эстонии Таллинне утром был задержан актер из России Алексей Панин. Как изданию Rus.Postimees рассказали очевидцы, актер неадекватно вел себя в двух разных отелях города.
Московский кинотеатр "Радуга" анонсировал показы нашумевших голливудских фильмов "Оппенгеймер" и "Барби", которые официально не выходили в российский прокат, под другими названиями.
Сборная Сербии стала первым полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу, обыграв команду Литвы.
Латвийская певица и пианистка Марта Корнелиус не видит с трех лет, однако это не помешало ей успешно выступить на чемпионате исполнительских видов искусств в Лос-Анджелесе, США, пишет Rus.LSM.
Латвийский предприниматель Юлий Круминьш в передаче Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") показал свою роскошную виллу в Балтэзерсе, которую он изначально строил с мыслью, что там будет жить вся его семья, но на самом деле там никто не живет.
На территории природного парка "Пиеюра" в Вакарбулли создана хорошо оборудованная Тропа здоровья, где люди разных возрастов и с разной физической подготовкой могут заниматься спортом на природе, при этом снижая созданную человеком нагрузку на охраняемые биотопы европейского значения, cообщили RUS TVNET в Рижской думе.
Распространено опасение, что причёска с длинной или асимметричной чёлкой может негативно повлиять на зрение. "Проверено.Медиа" рассказывает, обоснована ли такая тревога.
Бабушка Алины часто говорила: "Каждый день - это кино, ты в нем в главной роли. Как ты там будешь выглядеть, зависит только от тебя". Ее любовь к стильным образам передалась и внучке. Сейчас Алина Осипова востребованный стилист в Риге. В разговоре с онлайн-журналом Klik она рассказала, почему для этой профессии не нужно высшее образование и как стиль может поменять жизнь человека.
В Рижском зоопарке осень предвещают не только желтеющие листья, но и розовые рога самцов северного оленя. 4 сентября сотрудники Рижского зоопарка заметили, что рога оленя Элмо начали сбрасывать кожу, а уже через день они стали ярко-красными.
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