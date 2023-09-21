Главное за 21 сентября ⟩ Жителям компенсируют часть затрат на электричество, врачей обвиняют в избиении и Ринкевич ответил на вопросы

За рубежом:

На этой неделе транспортная инспекция России остановила автобус компании Ecolines, следовавший из Москвы в Ригу. Пассажиры были вынуждены более 12 часов провести на штрафной стоянке под Волоколамском. Хотя такие перевозки всегда без проблем совершались с копией лицензии на перевозку пассажиров, на этот раз российская полиция потребовала предъявить оригинал, который пришлось привозить из Риги.

Польша больше не вооружает Украину, а вместо этого сосредоточилась на укреплении собственной обороны, заявил в среду, 20 сентября, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

В Польше тела троих новорожденных были найдены в подвале дома. Следователи продолжают обыскивать местность. Сообщается, что двое детей родились у 20-летней жительницы Польши Паулины и ее 54-летнего отца Петра, а третий ребенок - у Петра и еще одной его дочери. По данным польских СМИ, в настоящее время дело расследует прокуратура.

По Таллинну продолжает ездить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями "Я русский" и "Отдел по борьбе с нацизмом", вызвавший недовольство общественности и массу обсуждений в социальных сетях. Многие считают такие наклейки на автомобиле в Эстонии провокацией. Но только не сам водитель, которого зовут Павел. Недавно его вновь останавливала полиция, но, как он утверждает эстонскому порталу Limon.ee, ничего снимать не заставили: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили", - заявил водитель.

Интересное чтиво:

Сначала все думали, что она шутит. Клиентка ошеломила других посетителей и работников заведения после того, как заказала лобстера за 200 евро в роскошном ресторане, а затем выпустила его в море.

Распространённая методика предлагает переводить кошачий возраст в человеческий, просто умножив его на 7. "Проверено.Медиа" рассказывает, насколько точен такой алгоритм.

Филипп Паксон утонул, съехав на своем автомобиле с обрушившегося моста. Его семья утверждает, что трагедия произошла из-за того, что компания Google не обновила свои карты, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, теперь отправились в медовый месяц. Правда, начался он довольно драматично.