Уходящий день принес нам множество событий - Ринкевич ответил на вопросы RUS TVNET, рассказ очевидца о конфискации автобуса в РФ, а латвийских врачей обвинили в избиении мужчины на вечеринке. Об этих и других новостях четверга, 21 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 21 сентября ⟩ Жителям компенсируют часть затрат на электричество, врачей обвиняют в избиении и Ринкевич ответил на вопросы
Новости Латвии:
Чего не умеет и о чём мечтает президент Латвии Эдгар Ринкевич, которому сегодня исполняется 50 лет?
В Земгальском районном суде Елгавы рассматривается уголовное дело, по которому действующий руководитель Центра неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Робертс Фурманис и несколько других врачей обвиняются в избиении мужчины во время развлекательного мероприятия в 2014 году. Об этом сообщает агентство LETA.
В четверг, 21 сентября, Сейм принял поправки к закону "О мерах по снижению чрезвычайного роста цен на энергоносители", которые предусматривают снижение до конца года на 60% фиксированной платы за мощность Sadales tīkls (ST) для домашних хозяйств.
Министр благосостояния Улдис Аугулис (СЗК) выбрал для работы в офисе министра уже знакомых людей. С многими из них он уже сотрудничал, когда занимал министерские должности ранее. Так, секретарем парламента назначен Рейнис Узулниекс.
Пользователь микроблога Х поделился видео, на котором запечатлел правонарушение двух водителей, которые проехали на красный свет.
Отмечая Международный день без автомобилей, который проводится каждый год 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности, оператор самокатов Bolt предоставит своим клиентам в 14 городах Латвии возможность бесплатно пользоваться некоторыми электросамокатами. Цель этой инициативы - реализовать возможности микромобильности в городской среде и призвать горожан выбирать более экологичные способы повседневного транспорта.
За рубежом:
На этой неделе транспортная инспекция России остановила автобус компании Ecolines, следовавший из Москвы в Ригу. Пассажиры были вынуждены более 12 часов провести на штрафной стоянке под Волоколамском. Хотя такие перевозки всегда без проблем совершались с копией лицензии на перевозку пассажиров, на этот раз российская полиция потребовала предъявить оригинал, который пришлось привозить из Риги.
Польша больше не вооружает Украину, а вместо этого сосредоточилась на укреплении собственной обороны, заявил в среду, 20 сентября, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
В Польше тела троих новорожденных были найдены в подвале дома. Следователи продолжают обыскивать местность. Сообщается, что двое детей родились у 20-летней жительницы Польши Паулины и ее 54-летнего отца Петра, а третий ребенок - у Петра и еще одной его дочери. По данным польских СМИ, в настоящее время дело расследует прокуратура.
По Таллинну продолжает ездить темно-синий автомобиль BMW E60 с надписями "Я русский" и "Отдел по борьбе с нацизмом", вызвавший недовольство общественности и массу обсуждений в социальных сетях. Многие считают такие наклейки на автомобиле в Эстонии провокацией. Но только не сам водитель, которого зовут Павел. Недавно его вновь останавливала полиция, но, как он утверждает эстонскому порталу Limon.ee, ничего снимать не заставили: "Если наклейки до сих пор на машине, значит, просто проверили", - заявил водитель.
Интересное чтиво:
Сначала все думали, что она шутит. Клиентка ошеломила других посетителей и работников заведения после того, как заказала лобстера за 200 евро в роскошном ресторане, а затем выпустила его в море.
Распространённая методика предлагает переводить кошачий возраст в человеческий, просто умножив его на 7. "Проверено.Медиа" рассказывает, насколько точен такой алгоритм.
Филипп Паксон утонул, съехав на своем автомобиле с обрушившегося моста. Его семья утверждает, что трагедия произошла из-за того, что компания Google не обновила свои карты, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Самая известная женская пара Латвии - фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме, которые совсем недавно сыграли свадьбу, теперь отправились в медовый месяц. Правда, начался он довольно драматично.
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