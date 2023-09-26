Уходящий день принес нам множество событий - пропал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, правительство одобрило ряд предложений Минфина по налоговой политике, а Банк Латвии хочет отказаться от мелких монет. Об этих и других новостях вторника, 26 сентября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 26 сентября ⟩ Пропал экс-депутат, алкоголь и сигареты подорожают и хотят отменить монеты в 1 и 2 цента
Новости Латвии:
Пропал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, которого обвиняют в действиях, направленных на разжигание национальной ненависти к украинцам.
Правительство во вторник, 26 сентября, одобрило ряд предложений Минфина по налоговой политике, которые, предположительно, будут приняты вместе с бюджетом на 2024 год.
Коалиционные политики в основном видят возможности для дискуссии о том, продолжать ли использование русского языка в общественных СМИ после 2026 года.
Банк Латвии разработал законопроект округления конечной суммы наличных платежей, сообщает агентство LETA.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса на 500 евро за командировку на чемпионат мира по хоккею в Тампере.
За рубежом:
Кремль решил выяснить мнение российской общественности по поводу возможного ухода Владимира Путина с поста президента. Такой опрос жителей впервые организует контролируемый государством Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Украина нанесла удар ракетами HIMARS по временному командному пункту российской армии на оккупированной территории Херсонской области, сообщает издание "Громадское" со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины.
Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование украинца, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.
Евросоюз импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это противоречит его планам постепенно отказываться от ископаемого топлива из страны, развязавшей войну в Украине. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему на фоне энергетического кризиса для ЕС оказывается не так просто сократить поставки российского газа.
В некоторых случаях пытки применялись российскими военными с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы, говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.
Интересное чтиво:
Гостем программы "Мне только спросить" стал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который только что вернулся с чемпионата мира, где латвийские баскетболисты завоевали 5-е место.
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