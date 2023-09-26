Главное за 26 сентября ⟩ Пропал экс-депутат, алкоголь и сигареты подорожают и хотят отменить монеты в 1 и 2 цента

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота извинился за чествование украинца, который служил в нацистском подразделении во время Второй мировой войны.

Евросоюз импортирует рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это противоречит его планам постепенно отказываться от ископаемого топлива из страны, развязавшей войну в Украине. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему на фоне энергетического кризиса для ЕС оказывается не так просто сократить поставки российского газа.

В некоторых случаях пытки применялись российскими военными с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы, говорится в докладе Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

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Гостем программы "Мне только спросить" стал капитан сборной Латвии по баскетболу Дайрис Бертанс, который только что вернулся с чемпионата мира, где латвийские баскетболисты завоевали 5-е место.

"Медуз на пляже Пирита сейчас примерно столько же, сколько грибов в лесу. Хорошенькие такие, прозрачные, розовато-фиолетовых оттенков. Интересно, что это за вид и насколько он опасен? И спасет ли медуз, если я отнесу их обратно в воду?" - спрашивает читатель Rus.Postimees Сергей.

Организация Grupu māja neatkarīgai dzīvei в Facebook 22 сентября поделилась новостью о том, что их самый большой заказ отменен. После реакции общества на это сообщение предприятие, отменившее заказ, извинилось и подтвердило, что готово приобрести все изготовленные свечи, однако сделать это невозможно.

В среду, 20 сентября, председателем Сейма Латвии была избрана представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня, выдвинутая коалицией. Предлагаем взглянуть, что публикует в своих соцсетях новоизбранный спикер.

Поискав в глубинах Интернета по тегу "Лиене Ушакова", попадается очень яркая красавица, которая практически на каждой фотографии выглядит по-разному. Она работала на радио, пела в группе и участвовала в различных телешоу, в публикациях СМИ ее называли скандальным инфлюенсером, а за последние годы она приобрела различные знания в индустрии красоты.