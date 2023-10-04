Главное за 4 октября ⟩ Бомба в Румбуле, где латвийские должники прячутся от кредиторов, Татьяна Андриец на свободе

RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, какие СМИ на русском языке они предпочитают и как находят для себя достоверные источники информации.

Трехлетняя Карина не должна была находиться в Робежниекской волости со своей матерью, которая в силу своей ограниченной дееспособности не может заботиться о ребенке. Она должна была находиться с опекуном в Риге. 1 октября пропала 39-летняя Светлана Ижика со своей дочерью. Полиция привлекает все больше ресурсов к поискам. Сиротский суд и муниципалитет подтверждают, что "в этой семье все непросто".

Опубликованные Государственным центром содержания образования (VISC) материалы о сексуальном и репродуктивном здоровье вызвали широкий резонанс. Теперь свое мнение в программе Krustpunktā выразил Никита Безбородов, руководитель Клиники детской психиатрии Детской клинической университетской больницы (BKUS) и детский психиатр.

ТВ-персона и голос радио Star FM Байба Сипениеце-Гаваре недавно отправилась в захватывающее приключение, преодолев дистанцию в 120 км за неполную неделю. Это событие завершилось не только положительными эмоциями, но и переменами во внешнем виде.

Интервью с практикующей полиаморию Элиной Зесере, опубликованное в онлайн-журнале KLIK, вызвало у читателей как интерес, так и недоумение. Кажется, замечание Элины о том, что многие пары в Латвии задумывались об этом или по крайней мере это вызывает у них любопытство, вполне справедливо. Поэтому мы смело продолжили разговор с Элиной на эту до сих пор завуалированную в обществе тему - свободных отношений, или полиамории. Тем более что вопросов осталось еще много. На мой вопрос "Моногамны ли женщины?" Элина уверенно отвечает отрицательно. Но почему? Узнаем больше о полиамории...