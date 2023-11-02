Видео ⟩ Ашераденс: создание государственного банка - сложный вопрос

Создание государственного банка - сложный вопрос, заявил в четверг министр финансов Арвил Ашераденс в программе "900 секунд" телеканала TV3.
"Создание государственного банка является сложным вопросом - это означает, что мы должны подать заявку на создание государственного банка в Европейский центральный банк (ЕЦБ). Получение лицензии банка займет довольно много времени, и ЕЦБ будет очень осторожен, а Европейская комиссия будет очень тщательно проверять, не является ли государственная помощь здесь чрезмерной", - сказал Ашераденс.
Министр также отметил, что в настоящее время оценивается общая ситуация с достаточностью капитала на рынке.
"Похоже, что объем финансирования гораздо меньше, чем необходимо для нормального роста экономики, и это ставит перед политиками ряд проблем", - сказал министр финансов.
Среди прочего Ашераденс отметил, что правительство работает над развитием рынка капитала, поскольку Латвийская фондовая биржа очень мала по сравнению с другими странами Балтии. "Она является относительно важным источником притока капитала", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что важным вопросом является конкуренция между банками. В частности, ведется работа с небольшими банками, чтобы они активнее участвовали в кредитовании. "Относительно небольшие банки начинают развиваться и в Латвии", - добавил Ашераденс.
По мнению министра, альтернативой государственному банку может стать существующее финансовое учреждение развития Altum, которое могло бы финансировать более амбициозные проекты с более высокой степенью риска.
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