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Прямые рейсы из Риги в США могут появиться уже в 2026 году

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Самолет в аэропорту "Рига"
Самолет в аэропорту "Рига" Фото: Shutterstock

Прямые полеты из Риги в какой-нибудь из городов США могут быть доступны уже в 2026 году, заявила в интервью Латвийскому радио председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Одиня напомнила, что Федеральное управление гражданской авиации США этим летом присвоило аэропорту "Рига" первую категорию, а это означает, что аэропорт может начать прямые полеты в и из США.

Одиня указала, что самые востребованные рейсы - в Нью-Йорк, поэтому аэропорт активно работает над привлечением американских перевозчиков к прямым полетам из Нью-Йорка в Ригу.

"Это произойдет не в следующем году, но к 2026 году вполне возможно, что у нас появятся прямые рейсы", - сказала Одиня.

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