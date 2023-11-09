Проект госбюджета передан комиссиям Сейма

Также на рассмотрение комиссиям передан пакет изменений в 19 законах, которые рассматриваются в рамках пакета бюджетных законопроектов.

Планируется, что в первом чтении Сейм примет бюджет 16 ноября, а во втором и окончательном - 7 декабря.

Как сообщалось, утвержденный правительством проект бюджета предусматривает, что поступления государственного консолидированного бюджета в следующем году составят 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро.

Доходы общего правительства, которые охватывают всю структуру государственного управления и самоуправлений, а также учреждения социального страхования, в следующем году запланированы в размере 17,8 млрд евро, расходы - 19,1 млрд евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета правительства планируется в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

В 2025 году дефицит бюджета запланирован на уровне 2,3% от ВВП, в 2026 году - 0,9% от ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется в размере 18,6 млрд евро, или 41% от ВВП.

Тремя приоритетами бюджета в следующем году будут внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.