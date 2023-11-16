Сейм концептуально рассмотрит проект бюджета на 2024 год

Сегодня, 16 ноября, Сейм концептуально рассмотрит в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы".
Планируется также концептуально рассмотреть поправки к 19 сопутствующим законам.
Ожидается, что бюджет будет рассмотрен Сеймом во втором, окончательном, чтении 7 декабря.
Как сообщалось ранее, поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 14,486 млрд евро, расходы - в размере 16,212 млрд евро.
Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.
Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.
Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.
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