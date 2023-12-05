Главное за 5 декабря ⟩ В Риге с рельсов сошел трамвай, схемы мошенников и Путин грозит Латвии

Три члена правления AS Latvijas gāze (LG) совместно с Rietumu Banka планируют выкупить все акции предприятия, сказано в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.

За рубежом:

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, пригрозил латвийским властям "свинством", если они продолжат проводить "такую политику", сообщает подконтрольное Кремлю информационное агентство.

Один из украинских военнослужащих, фронтовик, принимающий участие в боях, рассказал Би-би-си о том, как солдаты ВСУ пытаются удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на преимущество российской армии в огневой мощи и живой силе.

Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко рассказал DW о конфискации его дома, о шансах привлечь Лукашенко к суду, будущих выборах в Беларуси и ошибках санкционной политики ЕС.

Корреспондент эстонского издания Rus.Postimees послушал разговоры детей на улице, расстроился и пошел за утешением к школьным учителям, чтобы узнать, как они сегодня справляются с русским матом, который, кажется, стал нормой даже для начальной школы.

Интересное чтиво:

Прошлой ночью случилось нечто невероятное - компания Rockstar на несколько часов раньше запланированного выпустила трейлер горячо ожидаемой видеоигры Grand Theft Auto VI (или просто GTA VI). RUS TVNET внимательно ознакомился с анонсом и рассказывает, что известно о, вероятно, самой ожидаемой видеоигре в истории на данный момент.