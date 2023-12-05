Главное за 5 декабря ⟩ В Риге с рельсов сошел трамвай, схемы мошенников и Путин грозит Латвии

Уходящий рабочий день принес нам множество важных событий - В Риге с рельсов сошел трамвай, мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и Путин вновь пригрозил Латвии за "притеснение русскоязычных". Об этих и других новостях вторника, 5 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Утром во вторник с рельсов сошел вагон трамвая 1-го маршрута, в результате чего пострадали два пассажира, Rīgas satiksme расследует этот случай, сообщила агентству LETA представитель предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.
Получив в соцсетях письмо от близкого или друга, мы не можем быть уверены, что профиль не взломан и нам не пишет преступник с целью выманить деньги. Эксперты указывают, что мошенники используют все более продуманные методы эмоционального влияния и финансовое мошенничество происходит в огромных масштабах. В этом году объем средств, выманенных в четырех крупнейших банках, когда клиенты сами подтверждали платежи, достиг 9,6 миллиона евро. Объем предотвращенных случаев мошенничества составляет 7,9 миллиона евро.
Несколько молодых женщин выдвинули обвинения против устроителей лагерей из молодежной организации K.I.D в том, что в период с 2013 по 2019 год они подверглись сексуальному использованию со стороны последних, сообщают портал Delfi и Latvijas Radio.
За четыре года успеваемость латвийских школьников по математике и чтению снизилась, а по естественным наукам - выросла, свидетельствуют обнародованные во вторник первые результаты Программы международной оценки учащихся PISA 2022 Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Три члена правления AS Latvijas gāze (LG) совместно с Rietumu Banka планируют выкупить все акции предприятия, сказано в сообщении предприятия бирже Nasdaq Riga.
За рубежом:
Российский президент Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, пригрозил латвийским властям "свинством", если они продолжат проводить "такую политику", сообщает подконтрольное Кремлю информационное агентство.
Один из украинских военнослужащих, фронтовик, принимающий участие в боях, рассказал Би-би-си о том, как солдаты ВСУ пытаются удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на преимущество российской армии в огневой мощи и живой силе.
Глава Национального антикризисного управления Павел Латушко рассказал DW о конфискации его дома, о шансах привлечь Лукашенко к суду, будущих выборах в Беларуси и ошибках санкционной политики ЕС.
Корреспондент эстонского издания Rus.Postimees послушал разговоры детей на улице, расстроился и пошел за утешением к школьным учителям, чтобы узнать, как они сегодня справляются с русским матом, который, кажется, стал нормой даже для начальной школы.
Интересное чтиво:
Прошлой ночью случилось нечто невероятное - компания Rockstar на несколько часов раньше запланированного выпустила трейлер горячо ожидаемой видеоигры Grand Theft Auto VI (или просто GTA VI). RUS TVNET внимательно ознакомился с анонсом и рассказывает, что известно о, вероятно, самой ожидаемой видеоигре в истории на данный момент.
По латвийской столице начинает курсировать трамвай в праздничном оформлении, сообщает страница Rīgas satiksme в социальной сети Х.
В четверг, 30 ноября, в Риге в здании бывшего завода Provodnik проходила съемка дебютного клипа актера, музыканта и лидера коллектива cheLovek Артура Смольянинова. RUS TVNET рассказывает, как это было.
Латвийская художница, актриса и писательница Элина Малыгина в передаче Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") откровенно рассказала об отношениях с нынешней женой своего бывшего мужа режиссера Дж. Дж. Джилинджера, писательницей Ингой Гренцбергой.
Бармен Денис Смирнов, представлявший Латвию на чемпионате мира по коктейлям 2023 года, организованном Международной ассоциацией барменов (IBA), завоевал золотую награду в дисциплине Sparkling Cocktail ("Игристый коктейль"), сообщает на платформе Х бармен Ансис Анцов.
Большой ажиотаж в социальных сетях вызвал заснеженный автомобиль Государственной полиции, так как принимать участие в дорожном движении на транспортном средстве, которое больше напоминает сугроб на колесах, противозаконно.
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