Правительство примет решение по договору о работах по проекту Rail Baltica на 3,7 млрд евро

Договор будет охватывать строительные работы на северном и южном направлениях магистрали за пределами Риги.

Министр сообщения Каспарс Бришкенс информировал, что стоимость работ составляет 3,7 млрд евро, и это очень важный шаг, подтверждающий стремление Латвии начать "полноценные строительные работы".

Отвечая на вопрос о том, когда может быть заключен договор, Бришкенс сказал, что при одобрении правительства Министерство сообщения может дать свое разрешение на заключение договора еще до праздников. После этого сроки его заключения будут зависть от предприятия Eiropas dzelzceļa līnijas, которое занимается реализацией проекта в Латвии.

"Нам нужен этот проект, нам нужен высокоскоростной поезд", - сказала премьер-министр, отметив, что он свяжет страны Балтии со Скандинавией и Западной Европой.

Она сообщила, что сегодня Кабинет министров планирует получить предварительное представление о дальнейшей реализации проекта, но она ожидает, что министр сообщения в ближайшее время представит правительству возможные модели реализации Rail Baltica в целом.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллинна до литовско-польской границы, которая соединит страны Балтии с другими европейскими странами по железной дороге. Протяженность Rail Baltica составит 870 км, а максимальная скорость движения поездов - 240 километров в час.

Первоначально стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 млрд евро, но сейчас она значительно возросла. Часть расходов будет покрыта за счет средств Европейского союза. Поэтапное открытие Rail Baltica планируется с 2028 по 2030 год.

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