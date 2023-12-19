Бюджет Риги в следующем году увеличится на 67 млн евро

Львиная доля увеличения бюджета, или около 30 млн евро, будет направлена в сферу образования на повышение зарплат педагогов в соответствии с изменениями нормативных актов.

Вторым по величине блоком, который получит дополнительные бюджетные средства, будет социальная помощь, так как расходы на нее быстро растут, а третьим блоком станут инвестиции в инфраструктуру Риги.

По прогнозам мэра, бюджет на 2024 год Рижская дума примет в конце января.

Как сообщалось, в бюджете 2023 года доходы столицы были запланированы в размере 1,179 млрд евро, расходы - 1,26 млрд евро. В течение года в бюджет вносились поправки, корректирующие и доходную, и расходную части бюджета.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!