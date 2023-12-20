Исполнительный директор Rail Baltic Estoniа назвал проект трассы нерентабельным

"Это нерентабельно с финансовой точки зрения и никогда не будет рентабельным", - ответил Салометс на вопрос, может ли Rail Balticа окупиться с коммерческой точки зрения. По его словам, если бы такой проект было финансово выгоден, его реализовала бы какая-нибудь частная компания.

Совершенно ясно, что Эстонии и другим странам Балтии придется ежегодно оплачивать содержание железной дороги, а содержать ее за счет доходов от продажи билетов будет невозможно. На вопрос, может ли железная дорога в какой-то момент стать самоокупаемой, Салометс сказал, что этого нельзя исключать, но не самоокупаемость является целью.

Он отметил, что строительство инфраструктуры Rail Balticа в Эстонии уже ведется, но железнодорожные пути появятся не раньше 2027 года. Например, в Юлемисте в настоящее время строятся виадуки и здание терминала. Часть средств, необходимых для строительства проекта, будет предоставлена ЕС в период финансирования в 2027 году.

Согласно текущим планам, строительство Rail Balticа будет завершено в 2030 году.

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