Туризм в Латвии по-прежнему держится за счет местных путешественников

За 10 месяцев этого года латвийские гостиницы приняли 2,1 млн иностранных и местных гостей, что на 11,9% больше, чем за тот же период 2022 года, но на 14,9% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

2,1 млн туристов в конце туристического сезона 2023 года - хороший показатель, и все же очевидно, что хромает именно привлечение туристов из более отдаленных европейских стран.

Количество местных путешественников за 10 месяцев 2019 года составило 783 тыс. человек, а в 2023 году - 907 тыс. В то же время число иностранных туристов за 10 месяцев 2019 года составило 1,7 млн, а в 2023 году - 1,2 млн, при этом велика доля туристов из Литвы и Эстонии - 28% общего числа иностранных туристов.

Количество туристов из Германии выросло с 8,3% в 2022 году до 9,2% в 2023 году, туристов из Великобритании - менее чем на 1%, немного увеличилось также количество туристов из Финляндии и Швеции, но число туристов из других стран Западной Европы и Скандинавии не имеет тенденции к росту и даже снижается, что уже нельзя объяснить только влиянием войны.

Итоги 2023 года свидетельствуют о том, что столичный туристический сектор до сих пор не оправился от вызванного пандемией спада, и наблюдается существенный дефицит туристов по сравнению с 2019 годом, ведь не секрет, что больше всего иностранных туристов едут именно в Ригу.

В разделе внутреннего туризма, напротив, видно, что показатели сельского туризма и посещения гостевых домов даже лучше, чем четыре года назад.

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