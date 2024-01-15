Прокурор: Слишком много учреждений, расследующих финансовые преступления. Нужна реформа

Кроме того, запланированная Министерством финансов реформа VID означает, что у KNAB появится еще более широкое поле деятельности. Бюро передадут Управление внутренней безопасности, которое до сих пор входит в состав VID. Генеральный прокурор говорит, что в Латвии по-прежнему слишком много учреждений по расследованию финансовых преступлений. Но политики уже много лет не могут заняться реформированием.

VID является учреждением, подчиняющимся министру финансов. Служба имеет несколько структур - Таможенное управление, Налоговая и таможенная полиция, Управление внутренней безопасности. Министр финансов рекомендует это изменить. В информативном докладе на 45 страниц предлагается исключить репрессивные институты из структуры VID.

Налоговую полицию предлагается подчинить Министерству финансов. В свою очередь, к KNAB следует добавить Управление внутренней безопасности, которое должно заниматься поиском недобросовестно работающих сотрудников внутри VID.

Министр финансов считает, что таким образом VID станет для предпринимателей хорошим партнером по сотрудничеству. Потому что репрессивные функции пока не позволяют этого сделать.

Политики уже давно утверждают, что созданные в разных учреждениях отделы или управления, которые расследуют преступления, совершенные самими сотрудниками учреждений, должны быть объединены под одной крышей.

Предыдущий министр внутренних дел вместе с полицией и генеральным прокурором изучал вопрос о том, как присоединить Таможенную полицию VID к Управлению по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP). Как вспоминает Марис Кучинскис, этому препятствовала как тень бывшего многолетнего руководителя Таможенной полиции Владимира Вашкевича, так и чисто практические вопросы. У сотрудников ENAP есть пенсии по возрасту, а у Таможенной полиции - нет. Различается и оплата труда сотрудников двух учреждений.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!