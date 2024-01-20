Несмотря на выходной, день принес нам множество важных событий - RUS TVNET попытался разобраться, опасна ли "умная" колонка "Яндекса" с голосовым помощником Алисой, в Риге прошли мероприятия в память о баррикадах 1991 года, а в салоне автобуса был сбит с ног водитель, ему потребовалась помощь медиков. Об этих и других новостях субботы, 20 января, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 20 января ⟩ Мероприятия в память о баррикадах, колонки "Яндекс" в Латвии и нападение на водителя автобуса
Новости Латвии:
Недавно Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией "Яндекс". При этом в Латвии все еще можно свободно купить "умную" колонку с голосовым помощником Алисой - от того же "Яндекса". Это чей-то недосмотр? Или Алиса не так опасна, как условный "Яндекс. Дзен"? Попытаемся разобраться.
Страны Балтии договорились создать "линию обороны" на границе с Россией. Эстония, Латвия и Литва будут строить бункеры. Необходимость создания оборонительной зоны вытекает из договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в 2022 году.
Серьезный инцидент произошел в понедельник в Ильгюциемcе - в салоне автобуса 13-го маршрута был сбит с ног водитель, ему потребовалась помощь медиков, сообщает Degpunktā.
В память о баррикадах 1991 года сегодня с 10:00 до 21:00 на Домской площади в Риге проходит мероприятие "Баррикады 1991 - песенная революция", сообщил агентству LETA представитель организаторов Рейнис Друвиетис.
За недостаточное знание государственного языка в этом учебном году санкции были применены к семи няням детских садов, шестеро из которых из Риги, рассказали в Центре государственного языка (VVC), сообщает агентство LETA.
В начале января в Лиепской волости Цесисского края полицейским с большими сложностями удалось задержать агрессивного мужчину, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Третьего января Полиция безопасности задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. Мы решили вспомнить самые громкие истории шпионажа после восстановления независимости Эстонии. Их, к сожалению, было не мало, пишет Rus.Postimees.
Бундестаг во втором чтении одобрил законопроект, существенно сокращающий и упрощающий путь иностранцев к получению немецкого паспорта. Об основных положениях документа - у DW.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, какими суммами народ Эстонии поддержит Украину в ближайшие годы. Об этом сообщает Rus.Postimees.
По информации портала Defense Express, Россия впервые в войне против Украины использовала редкую противокорабельную ракету П-35.
Интересное чтиво:
Театральный режиссер Иван Вырыпаев, которого суд в России заочно приговорил к 8 годам заключения в РФ по делу о "фейках" про армию, дал интервью Михаилу Козыреву на телеканале "Дождь", где описал свое нынешнее отношение к худруку Нового Рижского театра Алвису Херманису.
Япония посадила на Луне свой космический аппарат под названием "Лунный снайпер". Модуль совершил мягкую посадку на лунную поверхность после 15:20 по Гринвичу (17:20 по Риге).
Связанная с Россией хакерская группировка Midnight Blizzard атаковала корпоративные системы Microsoft, в том числе ящики электронной почты руководства компании, сообщила компания в своем блоге в пятницу, 19 января. Эта группировка также известна под названием Nobelium.
5 октября 2003 года медведь гризли в лесах Аляски буквально съел натуралиста и исследователя медведей Тимоти Тредуэлла и его подругу Эми Хугенард. Нападение было зафиксировано на жуткой аудиозаписи.
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу, 20 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии во втором сете проиграла пять очков подряд, уступив в итоге белоруске Виктории Азаренко.
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