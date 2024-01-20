Главное за 20 января ⟩ Мероприятия в память о баррикадах, колонки "Яндекс" в Латвии и нападение на водителя автобуса

В начале января в Лиепской волости Цесисского края полицейским с большими сложностями удалось задержать агрессивного мужчину, сообщает передача Degpunktā.

За рубежом:

Третьего января Полиция безопасности задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. Мы решили вспомнить самые громкие истории шпионажа после восстановления независимости Эстонии. Их, к сожалению, было не мало, пишет Rus.Postimees.

Бундестаг во втором чтении одобрил законопроект, существенно сокращающий и упрощающий путь иностранцев к получению немецкого паспорта. Об основных положениях документа - у DW.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала, какими суммами народ Эстонии поддержит Украину в ближайшие годы. Об этом сообщает Rus.Postimees.

По информации портала Defense Express, Россия впервые в войне против Украины использовала редкую противокорабельную ракету П-35.

Интересное чтиво:

Театральный режиссер Иван Вырыпаев, которого суд в России заочно приговорил к 8 годам заключения в РФ по делу о "фейках" про армию, дал интервью Михаилу Козыреву на телеканале "Дождь", где описал свое нынешнее отношение к худруку Нового Рижского театра Алвису Херманису.

Япония посадила на Луне свой космический аппарат под названием "Лунный снайпер". Модуль совершил мягкую посадку на лунную поверхность после 15:20 по Гринвичу (17:20 по Риге).

Связанная с Россией хакерская группировка Midnight Blizzard атаковала корпоративные системы Microsoft, в том числе ящики электронной почты руководства компании, сообщила компания в своем блоге в пятницу, 19 января. Эта группировка также известна под названием Nobelium.

​5 октября 2003 года медведь гризли в лесах Аляски буквально съел натуралиста и исследователя медведей Тимоти Тредуэлла и его подругу Эми Хугенард. Нападение было зафиксировано на жуткой аудиозаписи.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в субботу, 20 января, в третьем круге Открытого чемпионата Австралии во втором сете проиграла пять очков подряд, уступив в итоге белоруске Виктории Азаренко.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!