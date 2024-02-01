Главное за 1 февраля ⟩ Суровые штрафы для автовладельцев, запрет на игры со сборными России и Беларуси и "Би-2" об аресте

За рубежом:

С четверга, 1 февраля, погранпереход в Нарве закрыли для движения автотранспорта. Но по-прежнему сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую границу пешком. Российские власти заявляют, что реконструкционные работы в Ивангороде завершатся к концу 2025 года, а погранпункт планируется открыть только в середине 2026-го, пишет Rus.Postimees.

Президент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели, то есть до 4 февраля, готовится подписать указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Украинская армия перейдет в новое контрнаступление весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов газете The Telegraph в среду, 31 января. К тому времени нынешнее российское наступление "полностью выдохнется", "и тогда придет наша очередь", сказал он.

Прошедшая неделя оказалась для кремлевских пропагандистов по-настоящему триумфальной - у них была возможность со всех трибун трубить о том, что украинцы сбили российский транспортный самолет Ил-76, в котором якобы находились 65 украинских военнопленных.

Оставшиеся без ответа вопросы о сомнительных сделках и взрыве со смертельным исходом удивительным образом тянутся к дедушке мэра Таллинна, пишет Rus.Postimees.