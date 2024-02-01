Первый день февраля принес нам множество важных событий - Сейм одобрил поправки, предусматривающие более суровые наказания за нарушения ПДД, Елена Зеленская открыла конференцию "Война России против детей", а Минблаг рассказал, нужно ли повышать пенсионный возраст. Об этих и других новостях четверга, 1 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 1 февраля ⟩ Суровые штрафы для автовладельцев, запрет на игры со сборными России и Беларуси и "Би-2" об аресте
Новости Латвии:
В четверг Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие более суровые наказания за нарушения правил дорожного движения.
Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о спорте, которые гласят, что сборным Латвии впредь будет запрещено играть против государственных сборных России или Беларуси, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.
Первая леди Украины Елена Зеленская в четверг открыла публичную часть конференции "Война России против детей" (Russia’s War on Children). На конференции дети, пострадавшие от депортации с оккупированных Россией территорий Украины, представили свои свидетельства о том, что они пережили. За конференцией можно было следить в прямом эфире на портале RUS TVNET с 10:00 до 18:00.
В Латвии постепенно повышается возраст выхода на пенсию, к 2025 году он достигнет 65 лет. Периодически возникают дискуссии о том, надо ли продолжить повышать пенсионный возраст.
30 января пассажиры автобуса Rīgas satiksme были удивлены текстом на мониторах автобуса, который больше напоминал религиозное обращение, чем информацию, связанную с общественным транспортом. Что это было?
За рубежом:
С четверга, 1 февраля, погранпереход в Нарве закрыли для движения автотранспорта. Но по-прежнему сохраняется возможность пересечь эстонско-российскую границу пешком. Российские власти заявляют, что реконструкционные работы в Ивангороде завершатся к концу 2025 года, а погранпункт планируется открыть только в середине 2026-го, пишет Rus.Postimees.
Президент Украины Владимир Зеленский до конца этой недели, то есть до 4 февраля, готовится подписать указ об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Украинская армия перейдет в новое контрнаступление весной, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов газете The Telegraph в среду, 31 января. К тому времени нынешнее российское наступление "полностью выдохнется", "и тогда придет наша очередь", сказал он.
Прошедшая неделя оказалась для кремлевских пропагандистов по-настоящему триумфальной - у них была возможность со всех трибун трубить о том, что украинцы сбили российский транспортный самолет Ил-76, в котором якобы находились 65 украинских военнопленных.
Оставшиеся без ответа вопросы о сомнительных сделках и взрыве со смертельным исходом удивительным образом тянутся к дедушке мэра Таллинна, пишет Rus.Postimees.
Российская сторона заявляет о взятии трех небольших сел на купянском направлении в Харьковской области — Крахмального, Табаевки и Котляровки. Атаки российских войск, пытающихся выйти к реке Оскол, не прекращаются и на других участках фронта. Уже несколько месяцев они штурмуют подступы к селу Синьковка, расположенного всего в восьми километрах от Купянска.
Интересное чтиво:
"Музыка - это не мой выбор. Кажется, сейчас я бы решила для себя лучше учиться на зубного врача", - признается в интервью RUS TVNET 32-летняя латвийская певица, музыкант, автор песен и педагог Saint Levića (наст. имя - Санта Данилевич).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятые Сеймом Латвии поправки к закону о спорте, согласно которым сборным Латвии впредь будет запрещено играть против национальных сборных России или Беларуси.
Бывший министр образования и науки Анита Муйжниеце впервые прокомментировала свой развод и новые отношения.
Всем участникам рок-группы "Би-2" удалось улететь в Израиль из Таиланда, где их неделю удерживали под стражей. Музыканты заявляли о давлении со стороны российских властей, которые, по их словам, добивались депортации музыкантов в Россию, где им может грозить преследование за антивоенную позицию. В аэропорту Тель-Авива Егор Бортник, более известный как Лева Би-2 (в России объявлен "иноагентом"), рассказал Би-би-си о пережитом в Таиланде, пока ждал самолета с другими участниками группы на борту.
Российский актер Александр Филиппенко, осудивший военное вторжение РФ на территорию Украины и ныне живущий в Литве, дал интервью Антону Долину, в котором рассказал о кино и театральных работах, а также о своем переезде в Вильнюс.
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