От Службы госдоходов отделят правоохранительные учреждения

Минфину до 1 июня этого года поручено подать в Кабинет министров соответствующий законопроект, а в сотрудничестве с Министерством юстиции - подготовить поправки к Уголовно-процессуальному закону о дальнейшей подведомственности данных учреждений.

Функции и задачи управления налоговой и таможенной полиции VID будут переданы налоговой и таможенной полиции - органу прямого управления при Минфине, в свою очередь оперативные и следственные функции и задачи управления внутренней безопасности будут переданы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в целях обеспечения эффективного расследования уголовных дел, связанных с коррупцией.

VID будет и дальше развиваться как ориентированное на клиентов учреждение, служащее интересам общества и предоставляющее услуги и консультации.

Отделение налоговой и таможенной полиции от VID позволит повысить эффективность выявления преступлений и укрепить ее структурную автономию, считает Минфин.

Стратегия развития VID на 2023-2026 годы предусматривает, что она должна стать одной из самых эффективных налоговых и таможенных администраций в Европе. В настоящее время, как указывает Минфин, одним из препятствующих развитию VID факторов является большое количество дополнительных функций и задач.

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