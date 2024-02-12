Ринкевич: разрыв экономических связей с РФ и Беларусью - мощный способ поддержать Украину

По его мнению, нужно сосредоточиться на результате, которого мы хотим достичь, а не на процессе. Президент отметил, что он верит в "эффект снежного кома" и то, что мелкие положительные перемены приводят к большим результатам. Ринкевич подчеркнул, что необходимо начать действовать.

"Когда новое правительство начало работу, я призвал его уделять особое внимание образованию и науке, привлечению инвестиций и сокращению регионального и экономического неравенства в нашей стране. Кроме того, приоритетами должны быть здравоохранение, внешняя и внутренняя безопасность, а также повышение экономической конкурентоспособности Латвии", - отметил президент.

Он рассказал, что на встрече с жителям в латвийских регионах пришел к выводу, что для реализации перемен нужно разговаривать с людьми, выслушивать их и объяснять, почему перемены необходимы. Президент признал, что наблюдал в этой сфере довольно сложную ситуацию.

По его словам, мало того, что министры просто ездят с визитами по стране, чтобы встретиться с самоуправлениями, или с теми людьми, которые работают в агентствах, за которые министр несет ответственность, - нужно говорить просто с людьми, организуя публичные встречи, или другими способами. Ринкевич напомнил, что создал государственную комиссию по конкурентоспособности, чтобы укрепить усилия правительства по повышению конкурентных преимуществ Латвии в науке, высшем образовании и предпринимательской деятельности.