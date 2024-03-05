По данным агентства Reuters, уже во вторник, 5 марта, комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложит план, который поможет стимулировать государства-члены Евросоюза закупать и заказывать больше оружия и боеприпасов у европейских производителей. Бретон также напомнил, что Дональд Трамп является реальным кандидатом на пост президента США.

В своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что США должны выйти из НАТО, при этом существование НАТО также подвергается сомнению.

Самые скандальные слова Трампа связаны с тем, что экс-президент заявил что намерен "поощрять" агрессивные страны (например, Россию) "делать все, что им вздумается" с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

В нынешней геополитической ситуации государства-члены Евросоюза должны взять на себя больше ответственности, чтобы не зависеть от исхода выборов той или иной страны-союзника.

После того как российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину, многие страны Европы начали выделять больше средств на оборонную промышленность.

Однако не все государства-члены Европейского союза поступают так, поэтому необходим новый институт для контроля над военной промышленностью Европейского союза.

Эксперты сходятся во мнении, что Евросоюз не был готов к длительной войне в Украине. Многие заводы уже не справляются с выполнением заказов.

Бретон хочет создать схему, подобную той, которая сейчас действует в США. Там правительство помогает другим странам закупать оружие американского производства. Для реализации бретонской схемы необходима поддержка всех 27 государств-членов Евросоюза. Однако есть опасения, что некоторые страны, такие как Венгрия, также могут попытаться заблокировать этот план.

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