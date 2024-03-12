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Партнерство вместо ЗАГСа? Юрист рассказал о подводных камнях, рисках и клондайке для мошенников

Наталья Васильева
, Журналист | Редактор RUS TVNET
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Регистрация брака в ЗАГСе. Снимок иллюстративный.
Регистрация брака в ЗАГСе. Снимок иллюстративный. Фото: Vulp/Shutterstock

Под занавес прошлого года латвийские парламентарии узаконили партнерские отношения, введя в обиход новую социальную практику. В ряде европейских стран партнерство популярно не только среди однополых пар, но и у гетеросексуальных семей.

Какие преимущества получают мужчина и женщина, зарегистрировав партнерство? Может ли партнер претендовать на имущество второй половины при расставании или наследовать его? Несет ли партнер обязательства по кредитам своего спутника жизни и можно ли обезопасить себя брачным контрактом? Об этом TVNET+ побеседовал с присяжным адвокатом Андреем Адамсоном.

С 1 июля 2024 года в Латвии два человека, независимо от пола, проживающих вместе и состоящих в близких отношениях, могут оформить партнерство. Для этого они должны отправиться к присяжному нотариусу, подтвердить, что ведут совместное хозяйство и готовы заботиться друг о друге. 

Согласно нормам закона "О подоходном налоге с населения", партнер приравнивается к супругу. Соответственно, получает статус близкого родственника и все налоговые преимущества, в том числе освобождение от ПНН в ряде случаев.

Партнеры могут без уплаты ПНН:

  • Перечислять друг другу деньги (сейчас сожитель может перечислить лишь до 1425 евро в год, сумма выше этого лимита облагается налогом). Это же относится и к подаркам.
  • Выдавать займы для покрытия расходов на лечение или образование, а также на другие цели: они не будут приравниваться к доходам.
  • Накапливать дополнительный пенсионный капитал за счет взносов партнера в частные пенсионные фонды.
  • (...)

Если внимательно присмотреться к новым поправкам, можно заметить ряд прорех и противоречий, которые открывают возможности для мошенников.

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