Видео ⟩ Начинается бетонирование свай для нового моста Rail Baltica

Первые работы по бетонированию опорной сваи моста начаты с баржи. Рабочие должны быть точны, чтобы цементная масса заливалась в шаблон фундамента.

Работа осложняется большим потоком воды.

Всего над Даугавой построят 15 пролетов. На мосту появятся два пути, которые будут находиться чуть выше расположенного рядом железнодорожного моста.

Общая протяженность нового моста составит около одного километра. Финансирования, впрочем, пока хватает на строительство одной опоры.

Мост начнется у ул. Ластадияс, пересечет Даугаву, Закюсалу, Малую Даугаву и закончится у ул. Мукусалас.

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