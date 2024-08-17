Главное за 17 августа День рождения Риги, Россия обвиняет НАТО и секреты Lidl

Когда торговец Lidl пришел на рынок, он быстро занял лидерскую позицию среди так называемых супермаркетов. Почему? Некоторые опрошенные покупатели отмечают - во-первых, да, Lidl - лидер цен, и в нем можно найти широкий ассортимент товаров, который к тому же регулярно меняется. Кроме того, для экономных жителей Латвии приятными кажутся предлагаемые акции и купоны. Звучит хорошо, но не "замыливает" ли все это объективный взгляд? Сотрудники Lidl в Великобритании раскрыли трюки, которые сеть магазинов использует, чтобы вынудить клиентов вернуться и тратить больше.

Новейший роскошный автомобиль Rolls Royce Spectre стоимостью почти 600 000 евро можно было увидеть припаркованным возле таллиннского клуба Hollywood в четверг утром. За рулем автомобиля находился эстонский экономический аналитик Пеэтер Коппель, пишет портал Limon.ee.

Джо Буррус был фокусником, достигшим зенита своей славы в 1990-е годы. Его идолом был легендарный иллюзионист Гарри Гудини, который однажды дал похоронить себя живьем и сумел выбраться из могилы живым и здоровым. План Бурруса был очень похожим - в частности, он залез в гроб, который опустили в могилу и засыпали землей, а сверху залили толстым слоем цемента. Буррус погиб. Вот как все это произошло.

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