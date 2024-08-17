Рига в полную силу празднует свое 823-летие, а силы Украины укрепляют свои позиции на территории России. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 17 августа ⟩ День рождения Риги, Россия обвиняет НАТО и секреты Lidl
Новости Латвии:
Два вечера в честь празднования дня рождения Риги парк Победы удивительным образом преображается, предлагая всем желающим ощутить чудо огня и удивительную трансформацию привычной среды.
В рамках праздника Риги с 16 по 18 августа в Старой Риге проходит и фестиваль Street Food, который одновременно включает в себя и латвийский этап соревнований по приготовлению уличной еды.
Во время праздника Риги 17 и 18 августа общественный транспорт и автостоянки предприятия Rīgas satiksme будут бесплатными, сообщили агентству LETA на предприятии.
Служба государственной безопасности (VDD) провела переговоры с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никитой Смирновым, который пошутил о том, что стал гражданином России.
Вечером в четверг, 15 августа, на железнодорожной станции в Огре под поезд попала женщина. Она пересекала рельсы в неположенном месте. Лишь чудом пострадавшая выжила и была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Перекресток улиц Пернавас и Кр. Барона в Риге - образец того, как раньше было организовано движение, - он примитивный и неудобный, сообщает передача Zebra.
За рубежом:
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с появлением в Сети видео, изображающего, как утверждается, насаженную на шест голову украинского военнослужащего.
В Судже Курской области России, куда вошли украинские войска, снесен памятник Ленину, находившийся на центральной площади города.
Вооруженные силы Украины в пятницу, 16 августа, потеряли истребитель МиГ-29. Об этом сообщил полковник и бывшей спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНИАН.
Наступление украинских войск на территорию России поразило Москву. Теперь доверенное лицо Путина Николай Патрушев утверждает, что у Киева была поддержка в подготовительных работах, и обвинил в этом НАТО.
Норвежскую королевскую семью потряс скандал: сын кронпринцессы обвиняется в насилии в отношении своей девушки, сообщает
Интересное чтиво:
Самые интересные парадоксы в российских пропагандистских передачах на минувшей неделе можно было обнаружить в сообщениях о вторжении украинской армии на территорию России в Курской области.
34 года назад 15 августа в автокатастрофе погиб легендарный советский рок-музыкант Виктор Цой. По этому случаю в Таллинне на горке Харью уже девятый год подряд проходит традиционный концерт "Песни Цоя", сообщает Rus.Postimees. Смотрите фото и видео!
Сообщения о возможных диверсиях на трех базах бундесвера серьезно встревожили Германию. Сразу заподозрили Россию. Это бдительность или шпиономания? Какова реакция в стране?
После продвижения украинских войск в Курской области и установления контроля более чем над тысячей квадратных километров - об этом накануне заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - Украина начала формировать органы управления.
Когда торговец Lidl пришел на рынок, он быстро занял лидерскую позицию среди так называемых супермаркетов. Почему? Некоторые опрошенные покупатели отмечают - во-первых, да, Lidl - лидер цен, и в нем можно найти широкий ассортимент товаров, который к тому же регулярно меняется. Кроме того, для экономных жителей Латвии приятными кажутся предлагаемые акции и купоны. Звучит хорошо, но не "замыливает" ли все это объективный взгляд? Сотрудники Lidl в Великобритании раскрыли трюки, которые сеть магазинов использует, чтобы вынудить клиентов вернуться и тратить больше.
Новейший роскошный автомобиль Rolls Royce Spectre стоимостью почти 600 000 евро можно было увидеть припаркованным возле таллиннского клуба Hollywood в четверг утром. За рулем автомобиля находился эстонский экономический аналитик Пеэтер Коппель, пишет портал Limon.ee.
Джо Буррус был фокусником, достигшим зенита своей славы в 1990-е годы. Его идолом был легендарный иллюзионист Гарри Гудини, который однажды дал похоронить себя живьем и сумел выбраться из могилы живым и здоровым. План Бурруса был очень похожим - в частности, он залез в гроб, который опустили в могилу и засыпали землей, а сверху залили толстым слоем цемента. Буррус погиб. Вот как все это произошло.
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