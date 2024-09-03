Доклад: на начальной фазе поезда Rail Baltica могут не заходить в Ригу, а останавливаться в Саласпилсе

В докладе говорится, что разработано оптимизированное техническое решение для железнодорожного сообщения от Центрального вокзала Риги до аэропорта, а также для улучшения существующего движения пассажирских поездов на участке от центра Риги до мультимодальной пассажирской станции Даугавкрасты в Саласпилсе, что обеспечит возможность подключения к линии 1435 мм Rail Baltica, говорится в сообщении.

В связи с этим в первоначальной фазе курсирующие по Rail Baltica международные скоростные поезда в Ригу заходить не будут, а будут курсировать до Саласпилса. При этом заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача все же подчеркнула, что предположение о Саласпилсе преждевременное, так как пока нельзя утверждать, что рельсовый путь европейской ширины не будет построен в Риге.

"Минсообщения еще представит Кабинету министров сценарий внедрения Rail Baltica - и это будет решение Кабинета министров. Пока Минсообщения предлагает из имеющихся сейчас средств фондов ЕС сделать все возможное, чтобы обеспечить максимально выгодные для пассажиров возможности ", - сказала Малнача.