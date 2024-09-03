Министерство сообщения представило на утверждение информационный доклад, в котором предлагается в период планирования бюджета ЕС на 2021-2027 годы построить соединение 1520 мм, то есть с имеющейся шириной путей, между Центральным вокзалом Риги и аэропортом "Рига" до завершения первого этапа проекта Rail Baltica, а финансирование привлечь за счет перераспределения средств ЕС из других инфраструктурных проектов, в том числе проекта покупки аккумуляторных электропоездов.
Доклад: на начальной фазе поезда Rail Baltica могут не заходить в Ригу, а останавливаться в Саласпилсе
В докладе говорится, что разработано оптимизированное техническое решение для железнодорожного сообщения от Центрального вокзала Риги до аэропорта, а также для улучшения существующего движения пассажирских поездов на участке от центра Риги до мультимодальной пассажирской станции Даугавкрасты в Саласпилсе, что обеспечит возможность подключения к линии 1435 мм Rail Baltica, говорится в сообщении.
В связи с этим в первоначальной фазе курсирующие по Rail Baltica международные скоростные поезда в Ригу заходить не будут, а будут курсировать до Саласпилса. При этом заместитель госсекретаря Минсообщения по вопросам Rail Baltica Кристине Малнача все же подчеркнула, что предположение о Саласпилсе преждевременное, так как пока нельзя утверждать, что рельсовый путь европейской ширины не будет построен в Риге.
"Минсообщения еще представит Кабинету министров сценарий внедрения Rail Baltica - и это будет решение Кабинета министров. Пока Минсообщения предлагает из имеющихся сейчас средств фондов ЕС сделать все возможное, чтобы обеспечить максимально выгодные для пассажиров возможности ", - сказала Малнача.
Предложение включает в себя строительство железнодорожной ветки 1520 мм от Центрального вокзала Риги до аэропорта "Рига", достроив обе станции таким образом, чтобы их можно было использовать для пассажирских поездов 1520 мм до завершения первой фазы Rail Baltica.
Замена всей существующей сети путей 1520 мм на 1435 мм экономически не оправданна и нецелесообразна, по крайней мере в ближайшие десятилетия, и будущая железнодорожная сеть Латвии будет состоять из линий 1435 мм и 1520 мм, сообщили в министерстве.
Решение основано на синергии двух железнодорожных инфраструктур (1435 мм и 1520 мм) в Рижском районе: строительство железнодорожной линии 1520 мм от аэропорта до станции Иманта с использованием недавно построенной инфраструктуры Rail Baltica (эстакада и насыпь), модернизация железнодорожной линии 1520 мм между Имантой и Центральным вокзалом Риги, завершение строительства южной части Центрального вокзала Риги и завершение строительства пассажирского терминала в аэропорту.
В решении также предлагается модернизировать участок 1520 мм Рига - Центральный вокзал - Саласпилс, что позволит пассажирам до завершения строительства магистрали Rail Baltica добираться до аэропорта на поезде.
Что касается переправы через Даугаву в Риге, то, по оценкам специалистов, существующий железнодорожный мост через Даугаву может принимать в общей сложности 12 пассажирских поездов в час в каждом направлении, или один поезд каждые пять минут. Поэтому строительство нового моста для пропуска пассажирских поездов на первом этапе проекта Rail Baltica не является приоритетным.
Общая стоимость решения составляет около 524,29 млн евро, из которых около 400 млн евро можно получить за счет перераспределения структурных фондов ЕС.
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