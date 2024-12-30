Продюсер и рэпер Пи Дидди стал фигурантом главного скандала в шоу-бизнесе. Обвинения в изнасиловании, похищении людей, поджогах, взяточничестве и многом другом. В общем, в этом нужно разбираться долго и упорно. А рижский клуб First не стал разбираться и организовал вечеринку White Party, используя в рекламе лицо Пи Дидди. Общественность возмутилась, но клуб вечеринку провел.