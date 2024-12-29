Латвия готовится к встрече Нового года - стражи порядка дают ответ, можно ли запускать салюты в 23:00 (праздник по московскому времени). А пока Азербайджан выставляет требования к России из-за авиакатастрофы, случившейся по вине страны-агрессора, в Южной Корее тоже упал самолет. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 29 декабря ⟩ Новые правила выписки рецептов, требования Азербайджана к России и крушение самолета в Южной Корее
Новости Латвии:
В столице и других городах Латвии есть люди, которые начинают запускать салюты очень заранее, отмечая наступление Нового года и по московскому времени. Портал TVNET поинтересовался, будут ли стражи порядка в этом году 31 декабря выискивать и наказывать тех, кто отмечает по московскому времени, прославляя государство-агрессора?
Во вторник, 17 декабря, правительство утвердило изменения в правилах Кабинета министров, сократив количество случаев, когда врач может выписать рецепт на бумаге, и сделав выписку рецептов более оперативной, разрешив помощникам врачей, медсестрам и акушеркам выписывать рецепты, чтобы разгрузить врачей.
Мужская сборная Латвии по хоккею U-20 в субботу в Онтарио на юниорском чемпионате мира уступила ровесникам из США.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) запретила ввоз в Евросоюз 23 вагонов с заплесневелым кормом для животных российского происхождения - свекловичным жомом с добавлением патоки, сообщает агентство LETA.
Мирное скопление автомобилей, украшенных яркими огнями, на парковке супермаркета вскоре превратилось в опасную ситуацию для всех участников. На опубликованных в соцсетях видео видно, что отдельные автомобили осознанно дрифтуют на дорогах общего пользования, например, ротационных кольцах, ставя под угрозу как себя, так и других участников движения, сообщает передача Panorāma.
За рубежом:
Власти Азербайджана выдвинули России несколько требований в связи с катастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, пишет "Медуза".
На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Таиланда, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, спасти удалось только двух человек, остальные погибли в результате катастрофы. Официально подтверждена гибель 177 человек.
Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, легитимность которого не признает оппозиция и предыдущий глава государства Саломе Зурабишвили, прошла в парламенте Грузии 29 декабря. В то время как Кавелашвили приносил присягу в зале заседания парламента, Зурабишвили обращалась с речью к собравшимся с утра по ее призыву у президентской резиденции.
В субботу российский "Газпром" направил молдавской газовой компании "Молдовагаз" уведомление, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и "накопившейся задолженностью" поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.
Владимир Зеленский предположил, что Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт" против Киева "за счет интересов народа Словакии". До этого словацкий премьер допускал прекращение поставок энергии Украине.
Интересное чтиво:
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии TVNET+ стал журналист и комментатор Анатолий Крейпанс, с которым мы подвели спортивные итоги 2024 года.
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Рождество на большей части территории Латвии прошло без снега. И конец 2024 года продолжает удивлять нетипично теплыми зимними днями. Дождемся ли мы больших минусов и сугробов? О том, что может принести январь и дальнейшая зима, порталу Apollo.lv рассказала глава отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя.
Поскольку в Эстонии значительно выросли цены на продукты, журналисты Pärnu Postimees решили съездить в латвийский город Салацгрива. Стартовав из Пярну, примерно через час езды они добрались до магазина Maxima в Латвии, чтобы узнать, сколько стоит хлеб, выпечка, молоко и другие продукты.
Российская пропаганда прошлой недели характеризовалась определенной усталостью, связанной с постоянным повторением старых тем в разных вариациях.
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