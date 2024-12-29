Главное за 29 декабря Новые правила выписки рецептов, требования Азербайджана к России и крушение самолета в Южной Корее

За рубежом:

Власти Азербайджана выдвинули России несколько требований в связи с катастрофой самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, пишет "Медуза".

На борту самолета, летевшего в Южную Корею из Таиланда, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, спасти удалось только двух человек, остальные погибли в результате катастрофы. Официально подтверждена гибель 177 человек.

​Инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, легитимность которого не признает оппозиция и предыдущий глава государства Саломе Зурабишвили, прошла в парламенте Грузии 29 декабря. В то время как Кавелашвили приносил присягу в зале заседания парламента, Зурабишвили обращалась с речью к собравшимся с утра по ее призыву у президентской резиденции.

В субботу российский "Газпром" направил молдавской газовой компании "Молдовагаз" уведомление, в котором сообщил, что в связи с регулярным невыполнением молдавской стороной платежных обязательств и "накопившейся задолженностью" поставки природного газа в Республику Молдова полностью прекращаются.

Владимир Зеленский предположил, что Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт" против Киева "за счет интересов народа Словакии". До этого словацкий премьер допускал прекращение поставок энергии Украине.

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Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии TVNET+ стал журналист и комментатор Анатолий Крейпанс, с которым мы подвели спортивные итоги 2024 года.