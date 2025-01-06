Ситуация, сложившаяся в обществе и публичном пространстве после заявления латвийской национальной авиакомпании airBaltic об отмене почти 5000 рейсов, чрезмерно преувеличена по политическим причинам. План авиакомпании - провести первичное публичное размещение акций (IPO) в этом году и достичь результатов, которые исключат необходимость дополнительного государственного финансирования, заявил агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Отмененные рейсы airBaltic: ситуация преувеличена по политическим причинам, считает Гаусс
Комментируя тот факт, что в понедельник, 6 января, партии, формирующие латвийское правительство, рассмотрят вопрос о смене руководства авиакомпании airBaltic, Гаусс отметил, что "требование об отстранении генерального директора международной авиакомпании из-за отмены рейсов показывает, что это политически мотивированное действие".
Гаусс подчеркнул, что он много лет является профессионалом в авиационной отрасли.
"Я могу управлять авиакомпанией, но я не занимаюсь политикой и не буду этим заниматься. Тем не менее, я, конечно, уважаю и принимаю решения, которые меня касаются", - заявил Гаусс.
Гаусс считает, что за 13 лет работы на своем посту, создавая крупнейшую авиакомпанию региона с самым современным флотом, он проделал хорошую работу. За это время в трех странах Балтии обанкротились пять авиакомпаний.
Он подчеркнул, что airBaltic планирует выйти на биржу и привлечь частный капитал, чтобы государству больше не нужно было вкладывать средства.
Комментируя заявление министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) о том, что airBaltic необходимо новое руководство, Гаусс отметил, что он говорил с министром лишь один раз в жизни, а также он осведомлен о том, что Валайнис и СЗК заявили, что утратили доверие к Гауссу.
"Если будет желание правительства и общества, чтобы я покинул пост, так и произойдет. Я не политик. Я не принимаю решения в этом вопросе. Я делаю все возможное, чтобы профессионально руководить этой компанией", - заявил Гаусс.
Гаусс объяснил, что создание такого шума вокруг авиакомпании в Латвии наносит вред и будущему развитию airBaltic.
Он добавил, что в настоящее время акционерами airBaltic являются Латвия и миноритарный акционер, а также есть совет, который оценивает, правильно ли он выполняет свою работу.
Гаусс сообщил, что необходимо дождаться решения коалиционного заседания, однако заверил, что у него 34-летний опыт в международном управлении авиацией, и его работа была отмечена международными наградами.
Ранее председатель совета airBaltic Клавс Васкс в своем посте на платформе LinkedIn заявил, что текущие обязательства по облигациям и процентные ставки не являются устойчивыми для долгосрочной деятельности airBaltic, поэтому дополнительное вложение капитала со стороны государства, вероятно, неизбежно.
Гаусс пояснил, что, по его мнению, Васкс пытался сказать, что авиакомпания находится на этапе, когда в этом году компания планирует IPO, и поэтому необходим четкий курс и надзор.
"Только если этот курс не будет ясен и авиакомпания потерпит неудачу, например, в привлечении частного капитала, только тогда можно было бы обратиться к акционеру. Я думаю, что именно это имелось в виду в заявлении Васкса", - сказал Гаусс.
Он подчеркнул, что задачей airBaltic является создание бюджета и бизнес-плана, а также их реализация без привлечения правительства. "Это моя задача, и это то, что мы стараемся делать", - добавил Гаусс.
Гаусс акцентировал внимание на том, что план заключается в проведении IPO в этом году и достижении результатов, которые означают, что airBaltic не придется обращаться к правительству.
"Если мы не сможем провести IPO в этом году, то мы перенесем его на 2026 год, и тогда, возможно, оно состоится. А в промежутке, если планирование, экономика или другие факторы не сложатся, как надо, мы будем действовать так же, как делали последние 13 лет, чтобы адаптироваться. Акционер всегда будет вовлечен в процесс принятия решений, а также именно акционер определит это направление", - заявил Гаусс.
Ранее сообщалось, что партии, составляющие правительство, в понедельник, 6 января, примут решение о смене руководства авиакомпании airBaltic.
В свою очередь, на собрании акционеров airBaltic, которое запланировано на 21 января этого года, будет рассмотрена работа совета компании, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс.
Министр подчеркнул, что airBaltic является стратегически важной компанией для государства, которая приносит прямую пользу не только авиационной отрасли, но и всей экономике Латвии.
Для дальнейшего роста компании ее руководство обещало привлечь 300 миллионов евро частного капитала для реализации бизнес-плана.
"Свои обещания нужно выполнять, и если обстоятельства меняются, всегда должен быть четкий план B", - написал министр.
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.
После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету airBaltic поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.
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