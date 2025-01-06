Он подчеркнул, что задачей airBaltic является создание бюджета и бизнес-плана, а также их реализация без привлечения правительства. "Это моя задача, и это то, что мы стараемся делать", - добавил Гаусс.

Гаусс акцентировал внимание на том, что план заключается в проведении IPO в этом году и достижении результатов, которые означают, что airBaltic не придется обращаться к правительству.

"Если мы не сможем провести IPO в этом году, то мы перенесем его на 2026 год, и тогда, возможно, оно состоится. А в промежутке, если планирование, экономика или другие факторы не сложатся, как надо, мы будем действовать так же, как делали последние 13 лет, чтобы адаптироваться. Акционер всегда будет вовлечен в процесс принятия решений, а также именно акционер определит это направление", - заявил Гаусс.

Ранее сообщалось, что партии, составляющие правительство, в понедельник, 6 января, примут решение о смене руководства авиакомпании airBaltic.

В свою очередь, на собрании акционеров airBaltic, которое запланировано на 21 января этого года, будет рассмотрена работа совета компании, заявил министр сообщения Каспар Бришкенс.

Министр подчеркнул, что airBaltic является стратегически важной компанией для государства, которая приносит прямую пользу не только авиационной отрасли, но и всей экономике Латвии.

Для дальнейшего роста компании ее руководство обещало привлечь 300 миллионов евро частного капитала для реализации бизнес-плана.