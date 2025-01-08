Подходящие рыночные условия для выхода национальной авиакомпании Латвии airBaltic на биржу, возможно, могут сложиться весной, заявил в интервью агентству LETA председатель правления airBaltic Мартин Гаусс.
Гаусс рассказал, когда airBaltic лучше выходить на биржу
Он пояснил, что для того чтобы airBaltic провела первичное публичное размещение акций (IPO) и увеличила капитал, на рынках капитала должна быть благоприятная ситуация.
"В прошлом году такой ситуации не было, ее нет и сегодня. Ситуация может измениться весной, поскольку мы видим, что после инаугурации президента США Дональда Трампа, возможно, ожидаются изменения. Но сегодня мы этого еще не знаем", - сказал Гаусс.
Комментируя текущую ситуацию со стратегическим инвестором, Гаусс отметил, что это вопрос акционеров, по которому государство Латвия уже сделало заявления.
"Я могу лишь повторить то же самое, что это ожидается и есть позитивное движение вперед. Окончательное решение, конечно, зависит от обеих сторон - нового акционера и государства", - сказал Гаусс.
Он добавил, что airBaltic хотела бы привлечь инвестора до проведения IPO, и выразил надежду, что шум, который сейчас существует в латвийском публичном пространстве, не отпугнет потенциальных инвесторов airBaltic.
"Возможно, это позитивно, что этот шум только в Латвии, но такие новости точно не являются чем-то хорошим для тех, кто хочет куда-либо инвестировать", — отметил Гаусс.
Комментируя вопрос о том, когда будет уменьшен уставной капитал авиакомпании, Гаусс указал, что все необходимые меры для проведения IPO будут реализованы тогда, когда акционеры примут решение об их выполнении, и это связано с наиболее подходящим временем для IPO.
Гаусс добавил, что в настоящее время airBaltic сосредоточена на кампании по продажам, которая обычно начинается на этой неделе, но сейчас компания отложит ее на несколько дней.
"Нам все еще нужно продать семь миллионов мест в этом году. Это не изменится, даже если мы отменим рейсы. Из-за негативной обстановки мы сейчас потеряем одну неделю, чтобы начать масштабную кампанию по продажам", - сказал Гаусс.
Он резюмировал, что в этом году основное внимание будет уделено IPO, чтобы в течение следующих пяти лет достичь роста и удвоить размер компании, а также в этом году компания намерена внедрить в самолеты систему подключения к интернету Starlink от SpaceX.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 января, партии правящей коалиции не приняли решение о необходимости настаивать на замене председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса, вместо этого решив дождаться решений собрания акционеров.
После заседания партий, входящих в правительство, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что авиакомпания важна для страны, она должна обеспечивать транспортировку жителей и делать это качественно.
"К сожалению, в начале года сообщение об отмене рейсов не было до конца объяснено", - сказала Силиня, добавив, что это заявление изначально вызвало недоумение у жителей Латвии.
Премьер-министр отметила, что коалиция рассчитывает на то, что на собрании акционеров, запланированном на 21 января, будет проведена оценка текущего руководства авиакомпании.
Силиня также подчеркнула, что в целом airBaltic работает хорошо и должна продолжать свою деятельность.
Ранее наибольшую критику в адрес руководства airBaltic высказывал входящий в коалицию Союз зеленых и крестьян (СЗК).
Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем Pratt & Whitney в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.
Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, на Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, на Ибицу, Родос, в Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.
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