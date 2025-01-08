Гаусс рассказал, когда airBaltic лучше выходить на биржу

Комментируя вопрос о том, когда будет уменьшен уставной капитал авиакомпании, Гаусс указал, что все необходимые меры для проведения IPO будут реализованы тогда, когда акционеры примут решение об их выполнении, и это связано с наиболее подходящим временем для IPO.

Гаусс добавил, что в настоящее время airBaltic сосредоточена на кампании по продажам, которая обычно начинается на этой неделе, но сейчас компания отложит ее на несколько дней.

"Нам все еще нужно продать семь миллионов мест в этом году. Это не изменится, даже если мы отменим рейсы. Из-за негативной обстановки мы сейчас потеряем одну неделю, чтобы начать масштабную кампанию по продажам", - сказал Гаусс.

Он резюмировал, что в этом году основное внимание будет уделено IPO, чтобы в течение следующих пяти лет достичь роста и удвоить размер компании, а также в этом году компания намерена внедрить в самолеты систему подключения к интернету Starlink от SpaceX.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 января, партии правящей коалиции не приняли решение о необходимости настаивать на замене председателя правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic Мартина Гаусса, вместо этого решив дождаться решений собрания акционеров.

После заседания партий, входящих в правительство, премьер-министр Латвии Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что авиакомпания важна для страны, она должна обеспечивать транспортировку жителей и делать это качественно.