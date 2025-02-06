В уходящий день произошло много важных событий - в ряде городов в связи с переходом на общеевропейскую энергосистему отключат светофоры, в Сейме возникла идея ограничить туризм в Беларусь, а RUS TVNET разобрался на каком этапе находится идея лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР. Об этих и других новостях четверга, 6 февраля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 6 февраля ⟩ Могут ограничить туризм в Беларусь, "базовые пенсии" и подготовка к отключению от БРЭЛЛ
Новости Латвии:
Решение о "базовой пенсии" должно быть принято уже в этом году, заявил министр благосостояния Улдис Аугулис на заседании Совета по делам пожилых людей в четверг, 6 февраля.
Людям, которые отправляются в Беларусь с туристической или любой другой целью, грозят риски вербовки, необоснованного задержания, предъявления обвинений и даже тюремного заключения, предупреждает Служба государственной безопасности. У Латвии нет ни правовых, ни каких-либо других возможностей помочь своим жителям, если они будут задержаны в Беларуси. Единственный надежный способ обезопасить себя - не ездить в Беларусь, поэтому в парламенте возникла идея ограничить туризм в эту страну, пишет портал LSM.
Прошедшей ночью пожар уничтожил Smārdes krogs на обочине Вентспилсского шоссе в Тукумском крае, сообщает агентство LETA.
В октябре 2023 года много шума в информационном пространстве наделала новость про идею "Нового Единства" лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, если те нарушат данную присягу. Критиков у идеи было много, в том числе и я. И вот почти полтора года спустя пришло время выяснить - а на каком этапе эта инициатива сейчас?
В ряде городов Латвии в связи с переходом стран Балтии на общеевропейскую энергосистему отключат светофоры.
Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело, по которому в изнасиловании своей 13-летней сестры обвиняется 22-летний мужчина. В результате изнасилования девочка забеременела, сообщили в прокуратуре.
За рубежом:
Франция в четверг поставила Украине первые истребители Mirage 2000, чтобы помочь Киеву защищать свое воздушное пространство от России, сообщил в четверг министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
В ночь на четверг, 6 февраля, в Краснодарском крае России беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске, пишет "Украинская правда".
В Германии расследуют предполагаемые попытки РФ путем массового повреждения автомобилей вызвать неприязнь к "зеленым", сообщают агентство dpa и еженедельник Der Spiegel.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственным вариантом мирного урегулирования. Все заявления на тему возможных мирных переговоров, которые делает на протяжении последних недель Зеленский, кажется, преследуют две цели: продемонстрировать максимальную готовность к таким переговорам и заявить о гибкости своей позиции в их ходе.
МВД России за счет неграждан Эстонии и Латвии планирует увеличить релокацию из ЕС в РФ. Rus.Postimees узнал в МВД Эстонии, какие есть риски для тех, кого завербует российская пропаганда.
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