Главное за 6 февраля Могут ограничить туризм в Беларусь, "базовые пенсии" и подготовка к отключению от БРЭЛЛ

Успешно завершены работы по настройке и тестированию систем рижского колеса обозрения, расположенного на левом берегу Даугавы, в которых принимали участие как местные инженеры и аккредитованная инспекционная организация, так и зарубежные специалисты, имеющие многолетний опыт тестирования аналогичного оборудования. Это заключительный этап установки колеса обозрения, чтобы получить отчет о технической проверке соответствия оборудования всем требованиям безопасности.

Главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки прекратит работу со сборной после чемпионата Европы этого года, сообщил специалист порталу Basketnews.com.

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"Мы уже практически построили тот же бизнес, который у нас был в России", - в интервью Анне Монгайт на канале "Дождь" признался музыкант и солист группы "Би-2" Лева (наст. имя - Егор Бортник). Он рассказал о своей нынешней жизни, а также раскрыл тот факт, что его сыновья - граждане Латвии.

"По-моему, за все годы именно в этом году я как артист ближе всего к своей сути и обнажаюсь перед публикой", - сказал Маркус Рива в интервью TVNET+. Певец и шоумен также вспомнил свой самый трудный год, когда тяжело заболела его мама. Вспоминая прошлый год, он упомянул и о последней встрече с трагически ушедшим из жизни Янисом Тиммой и его экс-супругой Анной Седоковой...

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Что делать, если хочется серум для лица, а покупать совсем нет желания или денег? Нужно своровать! Но не в магазине же! Гораздо более изысканно. Можно же украсть авторскую работу другого человека, выдать за свою и заработать! За это же в тюрьму не сажают! Или все-таки сажают?

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