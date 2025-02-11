Реклама в соцсетях обещает русскоязычным семьям до 900 евро за размещение у себя заграничных студентов, уменьшен основной капитал авиакомпании airBaltic и назначен ее временный совет, а в Плявниеках в день смерти двух детей от огнестрельных ранений произошла еще одна трагедия. Об этом и не только - в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 11 февраля.
Главное за 11 февраля ⟩ За что готовы платить русскоязычным семьям, изменения в airBaltic и еще одна трагедия в Плявниеках
Новости Латвии:
В соцсетях многие могли увидеть рекламу, в которой говорится, что русскоязычным семьям готовы платить от 900 евро в месяц за размещение у себя заграничных студентов и школьников. О чем идет речь? И как вообще такая программа может существовать в Риге, где русский язык даже на афишах вызывает скандал? Разбирался TVNET+.
В тот день, когда общественность была потрясена трагической смертью двух мальчиков в рижском районе Плявниеки, там произошло еще одно несчастье. Пожилая женщина погибла на улице Земес, выпав с пятого этажа, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Правительство во вторник, 11 февраля, утвердило поправки к прейскуранту услуг Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), которые предусматривают повышение цен на техосмотр, экзамены по вождению, выбор номера и другие услуги с 1 марта этого года.
Собрание акционеров латвийской национальной авиакомпании airBaltic во вторник утвердило уменьшение ее основного капитала на 571,293 млн евро - с 596,473 млн евро до 25,179 млн евро, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения. Был назначен и временный совет авиакомпании.
В следующем учебном году в Риге планируется ликвидировать две основные школы и реорганизовать ряд других учебных заведений, свидетельствует проект решения Рижской думы.
За рубежом:
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