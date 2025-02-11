Главное за 11 февраля За что готовы платить русскоязычным семьям, изменения в airBaltic и еще одна трагедия в Плявниеках

Разведка Дании предупредила, что Россия после окончания войны в Украине в течение пяти лет может подготовиться к новой масштабной войне в Европе, сообщает DPA.

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Как только были объявлены результаты финала Supernova, в социальных сетях разразилась буря возмущения по поводу того, почему они так отличаются от голосования зрителей. Недовольство и бесчисленные вопросы продолжаются, поэтому TVNET+ связался с Латвийским телевидением (LTV), чтобы узнать, по какому принципу определялся победитель Supernova.

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Он был одаренным интеллектуально и атлетически сложенным молодым человеком, чья жизнь перевернулась с ног на голову после одного бурного лета. Реальность и воображение больше не были различимы. От истощения от изнурительной ходьбы по пути Сантьяго до фантазий о секретных миссиях Французского иностранного легиона. Литовец Модестас Чиплис рассказывает, как после нескольких драматических обострений он наконец принял диагноз "шизофрения". Теперь у него есть невеста и большая семья.

Популярный шоумен, комик и ведущий Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте сообщил, что на его концерт в Резекне распроданы все билеты.

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Полнометражный анимационный фильм "Поток" режиссера Гинта Зилбалодиса продолжает радовать зрителей по всему миру. Режиссер время от времени раскрывает новые подробности о создании фильма, а теперь он придумал имя для кота.

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Япония обладает уникальной военной доктриной, разработанной вскоре после Второй мировой войны. Она подчеркивает понимание того, что мир превыше всего, но способность защитить себя также очень важна. Эта доктрина определяет все - от тактики обороны до вооружения. Возьмем, к примеру, основной боевой танк Type 10, пишет портал 15min.

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