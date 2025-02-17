В первый день новой рабочей недели произошло много важных и интересных событий. Москва и Вашингтон договорились о встрече в Саудовской Аравии, VDD высказалась по поводу идеи запретить туризм в Россию и Беларусь, а премьер-министр Силиня пообещала вскоре рассказать, каких министров в правительстве заменят. Об этих и других важных новостях читайте в дайджесте RUS TVNET.
Главное за 17 февраля ⟩ США и Россия договорились о встрече, доплаты пенсионерам и сугробы на крышах автомобилей
Новости Латвии:
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") планирует завершить переговоры с министрами до конца этой недели, после чего объявит о планах правительства по "прорыву в работе" и расскажет о возможных изменениях в составе министров.
Поддерживая слова главы Латвийской федерации пенсионеров (LPF) Айи Барчи, организация "Латвийское объединение сообществ сениоров" (Latvijas Senioru kopienu apvienība, LSKA) также согласна с тем, что пожилым людям в возрасте от 80 лет доплата за каждый год стажа должна предоставляться уже со следующего года, заявила заместитель председателя LSKA Лилита Калная, сообщает агентство LETA.
Поданные в Сейм поправки к закону о туризме, предусматривающие запрет для поставщиков туристических услуг предоставлять туристические услуги в России и Беларуси, соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD).
Утром в понедельник, 17 февраля, путь в Украину начал организованный фондом "Предприниматели для мира" (Uzņēmēji mieram) и Государственной полицией конвой. В общей сложности украинским защитникам будет передано 30 автомобилей, в том числе 14 машин Государственной полиции и транспорт Службы неотложной медицинской помощи, который включен в конвой впервые, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в программе Panorāma Латвийского телевидения.
В Риге, в Гризинькалнсе, на улице Аугуста Деглава водитель BMW ехал слишком быстро и на одном из перекрестков попал в аварию, врезавшись в дерево. Выйдя из машины, водитель отправился в ближайший магазинчик за кофе, сообщает передача Degpunktā.
За рубежом:
Российская и американская делегации встретятся в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля, сообщили официальные лица обеих сторон переговоров.
Украина не будет участвовать в переговорах между представителями России и США в Саудовской Аравии и не признает никаких договоренностей по Украине, достигнутых без участия Киева, заявил журналистам в понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.
Кандидат в канцлеры ФРГ от "Альтернативы для Германии" Алис Вайдель в интервью Bild выступила за восстановление экономических связей с Россией и немедленную высылку из страны преступников и нелегальных мигрантов.
Вечером в воскресенье, 16 февраля, на церемонии вручения наград Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в обеих категориях - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший детский и семейный фильм" - победила кукольная анимация британских режиссеров Ника Парка и Мерлина Кроссингема "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace and Gromit: The Vengeance Most Fowl).
В Старой Риге уже можно посмотреть на декорации для съемок фильма "Кровь на снегу" по одноименному роману известного норвежского писателя Ю Несбё. Изначально сыграть главную роль и стать продюсером фильма должен был британский актер Том Харди, однако теперь его место займет Бенедикт Камбербэтч.
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