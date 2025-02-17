Главное за 17 февраля США и Россия договорились о встрече, доплаты пенсионерам и сугробы на крышах автомобилей

Интересное чтиво:

Гостьей программы "Кто вам платит?" стала актриса, юмористка и ведущая Татьяна Лазарева. С ней мы поговорили о главных проблемах эмиграции, надеждах российской оппозиции и том, с какими сложностями сталкиваются дети, подростки и их родители.

Министерство сообщения с энтузиазмом готовится к введению единого проездного билета для Риги и ее окрестностей, расписывая его преимущества: пассажиры смогут по одному билету ездить и на общественном транспорте Rīgas satiksme, и на поездах до ближайших к Риге населенных пунктов. Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что делать тем, кто не пользуется электричками - не придется ли им платить за проезд больше? TVNET+ решил разобраться.

В снежную погоду есть водители, которые передвигаются по дорогам на неочищенных автомобилях. Это, конечно, раздражает других участников дорожного движения. TVNET+ поинтересовался у Госполиции, какие штрафы предусмотрены за езду на машине со снегом на крыше, а также спросил у экспертов Школы безопасного вождения (DBS), почему не стоит выезжать на дорогу на таком автомобиле.

Манящие, очень фотогеничные и невероятно живописные - таковы крутые берега на побережье Латвии. Эти объекты окружающей среды окутывают трагические события, из которых общество не вынесло урок - и сейчас находятся смельчаки, которые пытаются спуститься с обрыва "напрямую", а не по ступеням.

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Мировые СМИ и аналитики оценивают значение и прогнозируют возможные последствия ежегодной глобальной конференции по вопросам безопасности, прошедшей на этих выходных в Мюнхене.

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