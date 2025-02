Главное за 17 февраля США и Россия договорились о встрече, доплаты пенсионерам и сугробы на крышах автомобилей

Вечером в воскресенье, 16 февраля, на церемонии вручения наград Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в обеих категориях - "Лучший анимационный фильм" и "Лучший детский и семейный фильм" - победила кукольная анимация британских режиссеров Ника Парка и Мерлина Кроссингема "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace and Gromit: The Vengeance Most Fowl).