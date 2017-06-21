Ученые: У взрослых отцов чаще рождаются гики

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Мальчики, родившиеся у немолодых пар, чаще вырастают высокоинтеллектуальными, чрезвычайно увлеченными своими идеями и интересами. Об исследовании американских и британских ученых сообщается в журнале Translational Psychiatry.

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К таким выводам исследователи пришли, проанализировав данные восьми тысяч британских близнецов.

Дети в возрасте 12 лет проходили невербальные тесты на интеллект, способность фокусироваться на предметах и социальную отстраненность.

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После этого для каждого ребенка был подсчитан его «индекс гика» (geek - увлеченный человек). Анализ показал, что для детей от отцов моложе 25 лет этот индекс в среднем составляет 39,6, возрастом 35-44 лет - 41, а для отцов старше 50 лет возрастает до 47.

При этом

указанная зависимость наблюдается только у мальчиков.

Предполагается, что явление может быть связано как с мутациями в генах возрастных отцов, так и с тем, что такие мужчины сами, подолгу оставаясь холостяками, приобретают черты гиков и передают их своим сыновьям.

Ранее ученые выяснили, что большие семьи и крепкие социальные связи способствуют долголетию.

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