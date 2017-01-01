Нобелевскую премию по медицине дали за исследование биологических часов

Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2017 год достанется ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, контролирующих суточный режим, сообщает РИА Новости.

Лауреаты открыли молекулярные механизмы, лежащих в основе циркадных ритмов – суточных колебаний различных параметров организма, характерных практически для всех живых существ.

Отмечается, что ученые проводили исследования независимо друг от друга на плодовой мушке Drosophila melanogaster. Они открыли ген и белок period, концентрация которого колеблется с периодичностью 24 часа и определяет работу «биологических часов» животного.

Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.